نحوه دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی اعلام شد

به گزارش ایلنا، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی اعلام کرد: داوطلبانی که در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم یا آزمون سراسری ثبت‌نام کرده‌اند، کارت ورود به جلسه خود را از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my. sanjesh. org دریافت کنند.

گفتنی است؛ سایر داوطلبان، شامل غیر دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان، می‌توانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my. medu. ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

دراین اطلاعیه با اشاره به اینکه دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی فعال شده، آمده است: مسیر دریافت ویژه داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

۱. ورود به سامانه «مای سنجش»

۲. ورود به بخش ثبت نام در آزمون سراسری و دانشجو-معلم

۳. ورود به پورتال آموزش و پرورش برای مدیریت سوابق تحصیلی

۴. انتخاب دکمه سبز رنگ *مشاهده، تایید، ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی*

۵. دریافت کارت ورود به جلسه

۶. چاپ کارت

در این اطلاعیه تصریح شده، مسیر دریافت ویژه داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۶ و بعد از آن (شامل غیر دانش آموزان و فارغ التحصیلانی که در کنکور سراسری ۴۰۵ شرکت نکرده اند) نیز به شرح زیر است: :

۱. ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک آ موزش و پرورش

۲. انتخاب گزینه مشاهده سابقه و ثبت نام ترمیم

۴. انتخاب دکمه سبز رنگ *مشاهده، تایید، ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی*

۵. دریافت کارت ورود به جلسه

۶. چاپ کارت

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