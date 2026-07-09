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بهسازی زیستگاه میمون‌های پارک کوهستان راسک

بهسازی زیستگاه میمون‌های پارک کوهستان راسک
کد خبر : 1810747
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در پی گزارش‌های مردمی، طرح بهسازی زیستگاه و ارتقای شرایط نگهداری میمون‌های پارک کوهستان راسک در استان سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، میلاد عبدالهی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان‌های راسک و سرباز، با اعلام این خبر گفت: پس از دریافت گزارش‌های شهروندان از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله به محل اعزام و وضعیت سلامت، تغذیه و شرایط نگهداری این گونه‌ها را به‌صورت تخصصی بررسی کردند. 

وی افزود: در ادامه این پیگیری‌ها، نشست مشترکی با شهردار راسک برگزار شد که در آن راهکارهای فنی برای بهبود کیفیت تغذیه، ارتقای شرایط بهداشتی و ایجاد محیطی ایمن و استاندارد برای میمون‌ها بررسی شد و شهرداری نیز برای تأمین امکانات لازم آمادگی خود را اعلام کرد. 

عبدالهی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی، از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی یا آسیب به حیات‌وحش، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

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