ترافیک پرحجم، در محورهای ورودی به مشهد/ اعمال محدودیتهای تردد خودروها از ساعت ۲۲

به گزارش ایلنا، سردار مومنی با بیان اینکه در حال حاضر در محورهای ورودی به شهر مشهد ترافیک پرحجمی را شاهد هستیم گفت: پیش بینی می‌کنیم که در ساعت‌های آینده به این حجم ترافیک افزوده شود چون گزارشی که از استان‌های همجوار خراسان رضوی داشتیم، نشان دهنده این است که تعدادی از زائران اکنون سفر خود را شروع کرده و تا ساعت آینده به مشهد مقدس می‌رسند.



وی افزود: از هموطنان می خواهیم وقتی وارد مشهد شدند حتما به پارکینگ‌هایی که از قبل پیش بینی شده است مراجعه کنند. اقدام خوبی را در استان خراسان رضوی انجام داده اند به طوری که هر خودرویی که وارد خراسان رضوی میشود، پیامکی برای آن ارسال می‌شود و محل پارکینگ ها را مشخص کرده و خودروها به راحتی می‌توانند خود را به محل پارکینگ‌هایی که از قبل تعیین شده برسانند.



مومنی ادامه داد: با توجه به حجم ورود خودروها از هموطنان می خواهیم که با صبر و حوصله به مسیر اصلی خود برسند. پیش‌بینی‌های لازم هم برای خروج انجام شده، نگران نباشند. هموطنان طی ۴۸ ساعت گذشته سفر خود را مدیریت و به تناوب وارد مشهد شده و توانسته اند مستقر شوند.



وی گفت: در حال حاضر مسیرهای منتهی به حرم تقریباً مملو از جمعیت است و از ساعت ۱۰ امشب ممنوعیت و محدودیت تردد کلیه خودروها در محوری که برای تشییع پیکر پیش بینی شده اعمال می شود. در حال حاضر با توجه به اینکه مشتاقان امام رضا و مشتاقان امام شهید در خیابان‌های اطراف حرم هستند، سرویس دهی از طریق اتوبوس‌های درون شهری قطع می شود و امکان تردد اتوبوس‌های درون شهری هم نیست. از مردم میخواهیم کمتر از خودروهای شخصی خود استفاده کنند تا بتوانیم ترافیک شهر مشهد را مدیریت کنیم.