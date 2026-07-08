امکان دریافت کارت امتحانی متقاضیان ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی از فردا

همچنین در راستای تسهیل فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون‌های نهایی، مدیران مدارس متوسطه شهر تهران موظف‌اند در روز شنبه ۲۰ تیرماه در مدارس حضور داشته باشند و نسبت به ارائه خدمات و تحویل کارت ورود به جلسه به دانش‌آموزان اقدام کنند.

بر این اساس، دانش‌آموزان شرکت‌کننده در آزمون‌های نهایی لازم است حداکثر تا ۲۰ تیرماه با مراجعه به مدرسه محل تحصیل خود، کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.