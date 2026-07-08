امکان دریافت کارت امتحانی متقاضیان ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی از فردا
ادارهکل آموزش و پرورش شهر تهران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که متقاضیان ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی میتوانند از ۱۸ تیرماه نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران آمده است: متقاضیان ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی میتوانند از ۱۸ تیرماه با مراجعه به سامانههای my.sanjesh.org و my.medu.ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.
همچنین در راستای تسهیل فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه آزمونهای نهایی، مدیران مدارس متوسطه شهر تهران موظفاند در روز شنبه ۲۰ تیرماه در مدارس حضور داشته باشند و نسبت به ارائه خدمات و تحویل کارت ورود به جلسه به دانشآموزان اقدام کنند.
بر این اساس، دانشآموزان شرکتکننده در آزمونهای نهایی لازم است حداکثر تا ۲۰ تیرماه با مراجعه به مدرسه محل تحصیل خود، کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.