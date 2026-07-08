تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، مظهر انسجام ملی و اقتدار جبهه مقاومت است
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، نماد واقعی مظهر انسجام ملی و اقتدار جبهه مقاومت، است.
به گزارش ایلنا از بنیاد شهید و امور ایثارگران، یعقوب سلیمانی با اشاره به برگزاری شکوهمند آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، اظهار کرد: این مراسم، تجلی خروش و قیام تاریخی ملت شریف ایران در پاسداشت مقام والای جبهه مقاومت است.
وی با اشاره به عظمت حضور مردم در این مراسم در شهرهای تهران، قم و همچنین کربلا و نجف خاطرنشان کرد: قیام باشکوه ملت ایران در آیین تشییع قائد شهید امت، بار دیگر پیوند ناگسستنی مردم متدین و انقلابی با آرمانهای والای شهدا و ولایت را به رخ جهانیان خواهد کشید.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با تاکید بر هوشیاری ملت ایران ادامه داد: این حضور حماسی نشاندهنده بصیرت عمیق، دشمنشناسی مقتدرانه و وفاداری بیمثال مردم شریف ایران اسلامی در مواجهه با توطئههای دشمنان اسلام و انقلاب است.
سلیمانی با تشریح اقدامات حمایتی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این ایام افزود: همه امکانات بنیاد شهید برای خدمترسانی شایسته، تکریم و اسکان خانوادههای معظم شهدا، جانبازان گرانقدر و آزادگان سرافرازی که از سراسر کشور برای وداع با این شهید والامقام به مشهد مقدس مشرف میشوند، بسیج شده است.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین بر نقشآفرینی فعال جامعه ایثارگری تاکید کرد و گفت: در راستای برگزاری هرچه مردمیتر این مراسم، از ظرفیت بیبدیل، پویا و تاثیرگذار تشکلهای شاهد و ایثارگر در همه مراحل اجرایی و فرهنگی استفاده حداکثری خواهد شد.