تمامی معابر و خیابانها منتهی به حرم رضوی در روز برگزاری مراسم خاکسپاری رهبرشهید مسدود است
پلیس راهور فراجا در آستانه برگزاری مراسم عظیم و باشکوه تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید امت، با صدور اطلاعیه شماره ۴، محدودیتها و تمهیدات ترافیکی ویژه این مراسم را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در آستانه برگزاری مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید امت در شهر مقدس مشهد قرار داریم؛ رویدادی بزرگ و ماندگار که افزون بر جلوههای عمیق عاطفی و معنوی، نمادی از وحدت، همبستگی و تجدید میثاق امت مؤمن، زائران بارگاه منور رضوی و عزاداران ولایی با آرمانهای انقلاب اسلامی به شمار میرود. بر همین اساس، مدیریت دقیق، منسجم و هوشمند ترافیک شهری با هدف برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین ملی و مذهبی، نیازمند همراهی و همکاری شهروندان و زائران گرانقدر است.
بر اساس تصمیم ستاد برگزاری مراسم، آیین تشییع در محدوده حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد و به همین منظور، تمامی معابر، خیابانها و محورهای منتهی به حرم مطهر رضوی در روز برگزاری مراسم به طور کامل مسدود بوده و هرگونه تردد و عبور وسایل نقلیه در این محدوده ممنوع خواهد بود.
پلیس راهور فراجا اعلام کرد که پلیس راهور مشهد مقدس به عنوان متولی مدیریت ترافیک شهری، با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای عملیاتی و با رویکردی دقیق، منسجم و متناسب با شرایط لحظهای، مسئولیت مدیریت ترافیک، برقراری نظم و تسهیل تردد زائران و عزاداران را در محورهای پیرامونی حرم مطهر رضوی بر عهده خواهد داشت.
در این اطلاعیه آمده است: به منظور مدیریت مطلوب تردد و حضور منظم شرکتکنندگان در مراسم، علاوه بر پیشبینی تمهیدات ویژه ترافیکی و جانمایی پارکینگهای مشخص در حاشیه محدوده مرکزی شهر، ممنوعیت تردد تمامی وسایل نقلیه در محورهای زیر اعمال خواهد شد:
محور فرودگاه شهید هاشمینژاد تا بلوار جمهوری اسلامی و تمامی مسیرهای منتهی به میدان ۱۵ خرداد
محدوده میدان فردوسی، میدان غدیر، میدان شهدا و خیابان شیرازی تا حرم مطهر رضوی
بلوار طبرسی از پل فجر تا حرم مطهر رضوی
خیابان امام رضا(ع) از محدوده پایانه مسافربری (ترمینال) تا حرم مطهر رضوی
بلوار مصلی، میدان پنجراه و خیابان نواب صفوی تا حرم مطهر رضوی
همچنین برابر این اطلاعیه، از ساعت ۲۴:۰۰ روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ تا پایان مراسم، تمامی وسایل نقلیهای که در مسیرهای اعلامشده توقف داشته باشند، توسط مأموران پلیس راهور و عوامل انتظامی به پارکینگهای مجاز منتقل خواهند شد.
پلیس راهور فراجا در پایان این اطلاعیه با تأکید بر نقش مؤثر همکاری مردم در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، از شهروندان و زائران درخواست کرد از تردد با خودروی شخصی در محدوده مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر رضوی خودداری کرده و برای حضور در مراسم، صرفاً از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنند تا ضمن تسهیل در تردد، نظم و ایمنی این آیین بزرگ ملی و مذهبی به بهترین شکل ممکن تأمین شود.