محدودیتهای راهور در محورهای منتهی به مشهد برای مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید اعلام شد
رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیتهای ویژه ترافیکی در محورهای منتهی به مشهد مقدس همزمان با سفر هموطنان برای شرکت در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آغاز موج سفر هموطنان به مشهد مقدس برای حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید، اظهار کرد: بر اساس آخرین پایشهای میدانی و رصد سامانههای هوشمند پلیس، از صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه شاهد افزایش محسوس حجم تردد در محورهای ورودی مشهد هستیم؛ بهگونهای که در مقایسه با روزهای عادی، بار ترافیکی این محورها بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
وی افزود: هرچند در حال حاضر ترافیک در محورهای ورودی مشهد روان است و گره یا کندی قابل توجهی در تردد وجود ندارد، اما افزایش حجم خودروها نشان میدهد هموطنان از نقاط مختلف کشور سفر خود را برای حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید آغاز کردهاند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه پلیس برای مدیریت تردد و تأمین ایمنی سفرها، محدودیتهای ویژهای را در محورهای برونشهری استان خراسان رضوی در نظر گرفته است، گفت: نخستین محدودیت از صبح امروز چهارشنبه آغاز شده و تا ساعت ۲۰:۰۰ روز جمعه ۱۷ تیرماه ادامه خواهد داشت. بر این اساس، تردد تمامی ناوگان باربری سنگین شامل تریلر، کامیون و کامیونت، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی، در محورهای منتهی به مشهد ممنوع است.
وی ادامه داد: این ممنوعیت در ۴ محور اصلی سبزوار–مشهد، گناباد_مشهد، قوچان_مشهد و فریمان_مشهد که از مهمترین مسیرهای بزرگراهی و آزادراهی منتهی به مشهد مقدس هستند، اجرا میشود تا ظرفیت این محورها برای تردد زائران و شرکتکنندگان در مراسم حفظ شده و از ایجاد گرههای ترافیکی جلوگیری شود.
سردار کرمیاسد درباره دومین محدودیت ترافیکی نیز اظهار کرد: بهمنظور مدیریت ترافیک پس از پایان مراسم، از ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه تردد تمامی وسایل نقلیه از جاده قدیم ملکآباد به سمت مشهد ممنوع خواهد بود.
وی افزود: در این بازه زمانی، مسیر مشهد به سمت ملکآباد بهصورت یک طرفه برای خروج خودروها اختصاص خواهد یافت تا تخلیه بار ترافیکی با سرعت و ایمنی بیشتری انجام شود. از رانندگان درخواست میشود ضمن رعایت محدودیتهای اعمالشده، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به افزایش سفر خودروها از استانهای دوردست به مقصد مشهد گفت: بررسی سامانههای هوشمند پلیس نشان میدهد تعداد قابل توجهی از هموطنان از استانهای مختلف کشور در حال عزیمت به مشهد مقدس هستند و بخش زیادی از این سفرها، مسافتهای طولانی را در بر میگیرد.
سردار کرمیاسد در پایان با تأکید بر اینکه خستگی و خوابآلودگی همچنان از مهمترین عوامل وقوع تصادفات جادهای است، از رانندگان خواست در طول مسیر، بهویژه در سفرهای طولانی، از ظرفیت موکبها و محلهای استراحت بینراهی استفاده کنند و با توقفهای کوتاهمدت و مدیریت زمان سفر، از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی خودداری کنند تا سفری ایمن برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.