به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جعفر میعادفر در جریان بازدید از سامانه اورژانس 115 شاهرود اظهار داشت: با توجه به تداوم حرکت گسترده زائران از تهران و قم به سمت مشهد مقدس، تمامی ظرفیت‌های اورژانس کشور برای تأمین سلامت و ایمنی مسافران در محورهای مواصلاتی به‌کار گرفته شده است.

وی افزود: با هدف کاهش زمان رسیدن بر بالین مصدومان احتمالی، پایگاه‌های جاده‌ای اورژانس در مسیرهای پرتردد تقویت شده و آمبولانس‌ها، نیروهای عملیاتی و تجهیزات امدادی با آمادگی کامل در این محورها مستقر هستند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، خدمات فوریت‌های پزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث ترافیکی در سفرهای پرحجم، از زائران خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مدیریت خستگی، پرهیز از رانندگی در حالت خواب‌آلودگی و توجه به توصیه‌های ایمنی، در حفظ سلامت خود و دیگر هموطنان مشارکت کنند.

میعادفر همچنین با اشاره به تعامل مؤثر میان سازمان اورژانس کشور، استانداری سمنان، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و مجمع خیرین سلامت، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌های اورژانس، ارتقای تجهیزات فنی آمبولانس‌ها و افزایش توان عملیاتی پایگاه‌های جاده‌ای انجام شده است و امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، سطح خدمات پیش‌بیمارستانی در محورهای پرتردد بیش از پیش ارتقا یابد.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان اورژانس کشور تا پایان مراسم تشییع و بازگشت زائران، با حداکثر توان عملیاتی در آماده‌باش کامل قرار دارد و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم را مأموریت اصلی خود می‌داند.

گفتنی است در این بازدید دکتر امامیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دکتر جان‌محمدی، معاون درمان دانشگاه، دکتر عزیزی، مشاور امور راهبردی دانشگاه، عرب‌احمدی، رئیس مجمع خیرین سلامت، دکتر عظیمی، رئیس اورژانس 115 شاهرود و جمعی از مدیران ارشد استانی و بومی حضور داشتند.