به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ همزمان با حضور زائران در شهرهای مقدس نجف و کربلا، امدادگران جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با استقرار در مسیرهای تردد و محل تجمع زائران، خدمات امدادی و درمانی مورد نیاز را ارائه می‌کنند.

پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، با حضور میدانی، روند خدمت‌رسانی به زائران را از نزدیک بررسی و بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی تأکید کرد.