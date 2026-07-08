بازدید میدانی رئیس هلالاحمر از روند امدادرسانی به زائران در کربلا و نجف
پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر از روند امدادرسانی به زائران در کربلا و نجف بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ همزمان با حضور زائران در شهرهای مقدس نجف و کربلا، امدادگران جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با استقرار در مسیرهای تردد و محل تجمع زائران، خدمات امدادی و درمانی مورد نیاز را ارائه میکنند.
پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر، با حضور میدانی، روند خدمترسانی به زائران را از نزدیک بررسی و بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی تأکید کرد.
کولیوند تأکید کرد: تا پایان کامل مراسم و بازگشت زائران روند امدادرسانی هلال احمر ادامه خواهد داشت.