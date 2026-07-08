خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جاده چالوس یکطرفه شد

جاده چالوس یکطرفه شد
کد خبر : 1810550
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت 17:00 امروز 17 تیرماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «سیاوش محبی» ؛جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای شمالی کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین ایجادشده در مسیر (شمال به جنوب) محور چالوس و آزادراه تهران–شمال، محدودیت‌های ترافیکی از عصر امروز، چهارشنبه 17:00 تیرماه، در این 2 محور به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: بر این اساس، از ساعت 17:00 امروز، تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر (جنوب به شمال) محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا اطلاع بعدی ممنوع خواهد شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: همچنین از ساعت 18:00، محور چالوس از محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج به صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) خواهد شد و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی با تأکید بر ضرورت همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه، از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های تردد را از مراجع رسمی استعلام کرده و با مدیریت زمان سفر، از ایجاد گره‌های ترافیکی و توقف‌های طولانی در محورهای شمالی جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی