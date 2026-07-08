اعلام محدودیتهای ترافیکی پایان هفته از ۱۷ تا ۲۰ تیر
رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور از روز چهارشنبه ۱۷ تیر تا شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این محدودیتها با هدف افزایش ایمنی سفرها، مدیریت بار ترافیکی و روانسازی تردد در محورهای پرتردد اعمال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سردار «احمد کرمیاسد» رئیس پلیس راه راهور فراجا با اعلام محدودیتهای ترافیکی پایان هفته اظهار کرد: این محدودیتها از روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تا شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در محورهای مواصلاتی کشور اجرا خواهد شد و رانندگان باید پیش از آغاز سفر، نسبت به اطلاع از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای اعمالشده اقدام کنند.
وی جزئیات این محدودیتها را به شرح زیر اعلام کرد:
ممنوعیت تردد موتورسیکلتها
تردد تمامی موتورسیکلتها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تا ساعت ۶:۰۰ صبح روز شنبه ۲۰ تیرماه در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران–سمنان–مشهد و مسیرهای برگشت ممنوع است.
محدودیتهای محور کرج–چالوس
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است. وی ادامه داد: در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۱۷.۱۸ و ۲۰ تیرماه) در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیتهای مقطعی یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.
به گزارش پلیس، کرمیاسد درباره محدودیت قطعی روز جمعه ۱۹ تیرماه در جاده چالوس نیز گفت: •از ساعت ۱۴:۰۰ محدودیت تردد خودروها به مقصد چالوس از ابتدای آزادراه تهران–شمال اعمال میشود. •از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) به طور کامل مسدود خواهد شد. •از ساعت ۱۶:۰۰ مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه میشود. •ساعت ۲۴:۰۰ پایان اجرای طرح بوده و مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوباره دوطرفه خواهد شد. •در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان اعلامشده اجرا خواهد شد.
محدودیتهای محور هراز
سردار کرمیاسد با اشاره به محدودیتهای محور هراز گفت: •تردد تمامی تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است. •تردد کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه و همچنین از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۸ و ۱۹ تیرماه) در این محور ممنوع خواهد بود. •همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، روزهای جمعه و شنبه (۱۹ و ۲۰ تیرماه) محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال میشود.
محدودیت محور فشم
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز جمعه ۱۹ تیرماه، محدودیت ترافیکی از انتهای محور فشم (محدوده پل حاجیآباد یا ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم به صورت یکطرفه اجرا خواهد شد.
محدودیتهای استان خراسان رضویسردار کرمیاسد ادامه داد: •تردد تمامی وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت (به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸:۰۰ صبح روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تا ساعت ۲۰:۰۰ روز جمعه ۱۹ تیرماه در بزرگراهها و آزادراههای منتهی به مشهد مقدس شامل محورهای سبزوار–مشهد، گناباد–مشهد، قوچان–مشهد و فریمان–مشهد ممنوع است. •از ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه تردد در جاده قدیم ملکآباد–مشهد از سمت ملکآباد به مشهد ممنوع بوده و مسیر خروجی مشهد به سمت ملکآباد به صورت یکطرفه برقرار خواهد بود. •همچنین تردد تمامی موتورسیکلتها در بزرگراهها و آزادراههای استان، به استثنای موتورسیکلتهای نظامی و امدادی، ممنوع است.
تسهیل تردد در آزادراه غدیر
رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: خودروهایی که از استانهای قزوین، البرز، آزادراه ساوه–تهران و آزادراه قم–تهران قصد عزیمت به شرق کشور را دارند، میتوانند بدون ورود به استان تهران از آزادراه غدیر به مسیر خود ادامه دهند.
وی افزود: همچنین تردد ناوگان مسافربری (اتوبوسها) از روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه تا روز جمعه ۱۹ تیرماه در آزادراه غدیر امکانپذیر خواهد بود.
کرمیاسد در پایان تأکید کرد: اجرای تمامی این محدودیتها منوط به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی است و با توجه به شرایط ترافیکی، امکان تغییر در ساعات یا نحوه اجرای محدودیتها وجود دارد.
وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی را از پلیس راهور و سامانههای اطلاعرسانی رسمی استعلام کرده و با رعایت قوانین و پرهیز از عجله و شتاب، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.