رقابت ۳۹۲ تیم داخلی و بین المللی در فیراکاپ آزاد ایران

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سیزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی «فیراکاپ آزاد ایران ۲۰۲۶» از ۲۶ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) برگزار می‌شود. این رویداد با هدف توسعه و ترویج دانش و مهارت‌های حوزه‌های رباتیک، مکاترونیک و هوش مصنوعی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان، به مدت هفت روز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

سیدابوالفضل میردهقان، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس کمیته اجرایی این دوره از مسابقات، با اشاره به اهمیت این رویداد در تربیت نیروی انسانی متخصص، گفت: این مسابقات با همکاری اداره انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کمیته ملی رباتیک ایران برگزار می‌شود و میزبان ۳۹۲ تیم و بیش از هزار شرکت‌کننده خواهد بود. وی افزود: در این دوره تیم‌هایی از کشورهای ایران، روسیه، تاجیکستان، افغانستان، عمان، قبرس و ترکیه به صورت حضوری و مجازی در رقابت‌ها شرکت می‌کنند.

میردهقان با اشاره به مشارکت گسترده داخلی یادآور شد: دانش‌آموزان و دانشجویانی از ۱۶ استان کشور شامل تهران، خراسان رضوی، مازندران، البرز، بوشهر، مرکزی، یزد، خوزستان، اصفهان، فارس، سمنان، هرمزگان، کرمان، آذربایجان شرقی، زنجان و گیلان در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

رئیس کمیته اجرایی مسابقات با تشریح روند انتخاب تیم‌ها گفت: امسال ۴۲۷ تیم برای حضور در مسابقات ثبت‌نام کردند که پس از ارزیابی مدارک فنی در کمیته‌های تخصصی، ۳۹۲ تیم موفق به کسب مجوز حضور شدند. وی استقبال از این رقابت‌ها را نشان‌دهنده افزایش علاقه نسل جوان به فناوری‌های نوین دانست و افزود: مسابقات در قالب ۲۱ لیگ در دو بخش دانش‌آموزی و دانشجویی و در چهار حوزه تخصصی شامل ربات‌های پرنده، ربات‌های ورزشی، ربات‌های چالشی و ربات‌های دانشجویی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان توانمندی‌های خود را در طراحی و توسعه سامانه‌های رباتیکی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی به نمایش خواهند گذاشت.

میردهقان خاطرنشان کرد: از ۲۷ تیرماه امکان بازدید مدارس، دانشگاه‌ها، صنایع و سایر علاقه‌مندان از مسابقات فراهم خواهد شد و رقابت‌های نهایی در دو بخش حرفه‌ای و دانش‌آموزی فیرا از ۳۱ تیر تا ۲ مردادماه برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری همایش‌های تخصصی و نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای شرکت‌کنندگان در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی در حاشیه این مسابقات خبر داد و افزود: امروز هوش مصنوعی به یکی از موتورهای اصلی تحول صنعتی تبدیل شده است و برگزاری چنین رویدادهایی فراتر از یک رقابت فنی، فرصتی برای تبادل دانش میان نسل جوان و متخصصان، توسعه زیست‌بوم نوآوری، شکل‌گیری استارتاپ‌های فناور و تقویت زیرساخت‌های هوش مصنوعی کشور به شمار می‌رود.

رییس کمیته اجرایی مسابقات فیراکاپ میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سیزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی «فیراکاپ آزاد ایران ۲۰۲۶» را گامی در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقای مهارت‌های تخصصی و تقویت عدالت آموزشی در حوزه فناوری‌های پیشرفته عنوان کرد.

فرصت رقابت همتراز با مسابقات جهانی سروش صادق‌نژاد، نایب‌رئیس فدراسیون جهانی رباتیک و هوش مصنوعی فیرا و رئیس کمیته ملی رباتیک ایران، نیز با اشاره به برگزاری همزمان مسابقات جهانی فیرا و فیراکاپ آزاد ایران، گفت: مسابقات جهانی فیرا ۲۰۲۶ از ۲۶ تا ۳۰ تیرماه در شهر تورنتوی کانادا و با حضور بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده برای اعزام تیم‌های ایرانی، هیأت‌رئیسه فدراسیون جهانی فیرا با برگزاری همزمان رقابت‌های «فیراکاپ آزاد ایران» در تهران موافقت کرد تا نخبگان ایرانی از فرصت حضور در رقابت‌های هم‌تراز با مسابقات جهانی محروم نشوند و از گسست علمی و فناورانه در این حوزه جلوگیری شود.

رئیس کمیته ملی رباتیک ایران با اشاره به رویکرد آموزشی این دوره از مسابقات، یکی از محورهای اصلی فیراکاپ ۲۰۲۶، را توسعه زیرساخت‌های آموزشی در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی دانست و یادآور شد: در همین راستا، طی سال‌های اخیر تدوین یک سند آموزشی استاندارد ملی برای آموزش کودکان و نوجوانان در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است. هدف از تدوین این سند، شناسایی و پرورش استعدادهای برتر در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار و تحقق عدالت آموزشی است.

وی با بیان اینکه آموزش استاندارد نیازمند شکل‌گیری یک زنجیره منسجم است، خاطرنشان کرد: این زنجیره از ترویج آموزش آغاز می‌شود، با ایجاد فضاهای تخصصی ادامه می‌یابد، به توسعه کسب‌وکارهای فناور می‌رسد و در نهایت به تولید محصول منتهی می‌شود. فیراکاپ آزاد ایران نیز با گرد هم آوردن دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور و مراکز آموزشی، بستر تکمیل این چرخه را فراهم می‌کند تا ایران از روند پیشرفت فناوری‌های نوین در جهان عقب نماند. دکتر صادق‌نژاد با تأکید بر اینکه فیراکاپ ۲۰۲۶ تنها یک رقابت فنی نیست، گفت: این رویداد به‌عنوان بستری برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به کسب‌وکارهای فناورانه طراحی شده و با ایجاد هم‌افزایی میان اجزای زیست‌بوم نوآوری، زمینه شکل‌گیری استارتاپ‌های جدید را فراهم می‌کند.

وی افزود: مسابقات در قالب ۲۱ لیگ دانش‌آموزی و دانشجویی برگزار می‌شود و در کنار رقابت‌ها، برنامه‌هایی همچون جلسات ارائه ایده (Pitch) برای معرفی طرح‌های نوآورانه به سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت در حوزه‌های سلامت، کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی، معدن، راه و شهرسازی، لجستیک و آموزش برگزار خواهد شد. رئیس کمیته ملی رباتیک ایران، برگزاری پنل‌های تخصصی، سخنرانی کارآفرینان موفق ایرانی و بین‌المللی و نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای حوزه رباتیک و هوش مصنوعی را از دیگر برنامه‌های این دوره از رقابت‌های فیراکاپ نام برد و اضافه کرد: همراهی و حمایت نهادهای دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و صنایع در برگزاری این رویداد، نقش مهمی در توسعه زیست‌بوم نوآوری، تقویت فناوری‌های پیشرفته و معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های علمی و فناورانه ایران در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.

رئیس کمیته ملی رباتیک ایران، برگزاری پنل‌های تخصصی، سخنرانی کارآفرینان موفق ایرانی و بین‌المللی و نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای حوزه رباتیک و هوش مصنوعی را از دیگر برنامه‌های این دوره از رقابت‌های فیراکاپ نام برد و اضافه کرد: همراهی و حمایت نهادهای دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و صنایع در برگزاری این رویداد، نقش مهمی در توسعه زیست‌بوم نوآوری، تقویت فناوری‌های پیشرفته و معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های علمی و فناورانه ایران در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.

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