به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش ابتدایی در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اجرای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سیاست های وزارت آموزش و پرورش در زمینه ارتقای کیفیت یادگیری و توسعه عدالت آموزشی و تربیتی و با عنایت به ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت مهارت‌های سواد پایه دانش‌آموزان دوره ابتدایی و جبران فرصت‌های یادگیری ازدست‌رفته آنان، شیوه نامه اجرایی طرح حامی ویژه تابستان ۱۴۰۵ را برای اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

در این شیوه‌نامه بر نظارت مستمر بر فرآیند اجرا، ارزشیابی منطقه‌ای از دانش‌آموزان تحت پوشش در پایان دوره با هدف بررسی میزان بهبود یادگیری و سنجش اثربخشی برنامه انجام شده، تأکید شده است. شیوه نامه اجرایی طرح حامی (ویژه تابستان ۱۴۰۵) را از اینجا دریافت کنید.

انتهای پیام/