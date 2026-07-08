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شیوه‌نامه اجرایی طرح حامی ویژه تابستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد

شیوه‌نامه اجرایی طرح حامی ویژه تابستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد
کد خبر : 1810349
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معاونت آموزش ابتدایی، شیوه نامه اجرایی طرح حامی ویژه تابستان ۱۴۰۵ را برای اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش ابتدایی در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اجرای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سیاست های وزارت آموزش و پرورش در زمینه ارتقای کیفیت یادگیری و توسعه عدالت آموزشی و تربیتی و با عنایت به ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت مهارت‌های سواد پایه دانش‌آموزان دوره ابتدایی و جبران فرصت‌های یادگیری ازدست‌رفته آنان، شیوه نامه اجرایی طرح حامی ویژه تابستان ۱۴۰۵ را برای اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

در این شیوه‌نامه بر نظارت مستمر بر فرآیند اجرا، ارزشیابی منطقه‌ای از دانش‌آموزان تحت پوشش در پایان دوره با هدف بررسی میزان بهبود یادگیری و سنجش اثربخشی برنامه انجام شده، تأکید شده است.

شیوه نامه اجرایی طرح حامی (ویژه تابستان ۱۴۰۵) را از اینجا دریافت کنید.

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