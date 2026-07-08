آغاز فعالیتها در حوزه کاهش مصرف انرژی طی ۱۰ روز آینده
معاون علمی رئیس جمهور گفت: فعالیتها در حوزه کاهش مصرف انرژی با اتکا به شرکتهای دانشبنیان، طی ۱۰ روز آینده آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حسین افشین افزود: چهار شکاف کلیدی در این معاونت، تبدیل ناکافی علم به ثروت، انتقال ناپایدار فناوری به صنعت، انتقال ضعیف فناوری به حوزه بهرهوری، و تجاریسازی محدود فناوریهای نوظهور وجود دارد. وی تاکید کرد که دولت چهاردهم برای رفع این چالشها برنامهریزی کرده است.
معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به منابع عظیم نفت و گاز کشور، بر لزوم عملکرد بهتر در حوزه انرژی تاکید کرد و از وجود چالشهای قابل توجه در این بخش خبر داد.
به گزارش صدا و سیما، معاون علمی رئیس جمهور، تاکید کرد که فناوری و حل چالشهای ملی میتوانند با همافزایی، بازاری گسترده برای شرکتهای دانشبنیان ایجاد کنند.
وی همچنین فناوری را یکی از راهکارهای اصلی کاهش مصرف انرژی برشمرد.
معاون علمی رئیس جمهور از امضای تفاهمنامهای با سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبری انرژی خبر داد که بر اساس آن، شرکتهای دانشبنیان با استفاده از فناوری، به کاهش مصرف انرژی کمک خواهند کرد. این مراکز همچنین از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی بهرهمند میشوند که گامی در جهت افزایش بهرهوری و ورود فناوری به صنعت خواهد بود.
افشین، گفت: فعالیتها در حوزه کاهش مصرف انرژی با اتکا به شرکتهای دانشبنیان، طی ۱۰ روز آینده آغاز خواهد شد.
وی افزود که سرمایهگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی در این زمینه صورت میگیرد.
معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به اثرات مثبت صرفهجویی در مصرف انرژی، گفت: با اجرای طرحهای فناورانه، انتظار میرود سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب در مصرف گاز و ۳ میلیارد کیلووات ساعت در مصرف برق صرفهجویی شود.
وی اظهار داشت: سرمایهگذاریهای کوچک در این حوزه، اثرات بزرگی به همراه خواهد داشت.
معاون علمی رئیس جمهور افزود: با ماموریتدهی به شبکه دانشبنیان کشور و حفظ زنجیره فناوری، میتوان تهدیدات حوزه انرژی را به فرصت تبدیل کرد. وی این رویکرد را ریلگذاری مناسبی برای بهرهوری و توسعه در این بخش دانست.