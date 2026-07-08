به گزارش ایلنا، عباس مهدی‌زاده گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حجم فعالیت و مسئولیت معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌های مختلف یکسان نیست و به همین دلیل نظام ارزیابی باید بر اساس وزن مأموریت‌ها و شاخص‌های عملکردی طراحی شود.

وی افزود: در جریان این ارزیابی‌ها، مغایرت‌هایی میان اطلاعات ثبت‌شده در دانشگاه‌ها، داده‌های ادارات کل و اطلاعات موجود در سامانه‌ها مشاهده شد که اصلاح، به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی این داده‌ها برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر ضروری است.

مدیر راهبری، پایش و امور استان‌های سازمان غذا و دارو ادامه داد: پیشنهاد این حوزه آن است که ارزیابی عملکرد ادارات کل بر مبنای شاخص‌های وزن‌دهی‌شده بگونه ای انجام شود تا حجم واقعی فعالیت هر استان در نتایج ارزیابی به‌درستی منعکس شود.

وی تأکید کرد: آموزش هدفمند و تفویض بخشی از اختیارات به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌ویژه در دانشگاه‌های توانمند، می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت نظارت، بخشی از بار اجرایی ادارات کل را کاهش داده و فرآیند ارائه خدمات را تسهیل کند.