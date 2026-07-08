سازمان هواشناسی اعلام کرد:
دریای خزر تا روز جمعه مواج است
سازمان هواشناسی اعلامکرد: امروز (چهارشنبه) در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، همچنین در گیلان و برخی نقاط مازندران ابرناکی، گاهی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میدهد.
به گزارش ایلنا، امروز در نیمه شرقی کشور وزش باد و در بعضی ساعات گردوخاک پیش بینی میشود.
فردا (پنجشنبه) در این مناطق رگبار ضعیف و پراکنده پیش بینی میشود و وزش باد در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنههای جنوبی البرز ادامه خواهد داشت.
جمعه تا یکشنبه در غالب مناطق کشور جوی پایدار مستقر است، اما در نوار شرقی کشور میزان وزش باد افزایش مییابد و بهویژه در منطقه زابل وزش باد شدید و گردوخاک پیش بینی میشود.
تا روز جمعه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج است.
امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.