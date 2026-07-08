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سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

دریای خزر تا روز جمعه مواج است

دریای خزر تا روز جمعه مواج است
کد خبر : 1810250
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سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (چهارشنبه) در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، همچنین در گیلان و برخی نقاط مازندران ابرناکی، گاهی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

به گزارش ایلنا، امروز در نیمه شرقی کشور وزش باد و در بعضی ساعات گردوخاک پیش بینی می‌شود.

فردا (پنجشنبه) در این مناطق رگبار ضعیف و پراکنده پیش بینی می‌شود و وزش باد در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز ادامه خواهد داشت.

جمعه تا یکشنبه در غالب مناطق کشور جوی پایدار مستقر است، اما در نوار شرقی کشور میزان وزش باد افزایش می‌یابد و به‌ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید و گردوخاک پیش بینی می‌شود.

تا روز جمعه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۲۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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