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جانشین پلیس راه اعلام کرد:

ترافیک سنگین در چالوس و آزادراه قزوین-کرج-تهران

ترافیک سنگین در چالوس و آزادراه قزوین-کرج-تهران
کد خبر : 1810249
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جانشین پلیس راه فراجا، از ترافیک سنگین در محور چالوس (مسیر شمال به جنوب) و آزادراه قزوین-کرج-تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده ولی‌آباد، با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: همچنین در آزادراه قزوین-کرج-تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده و تردد خودروها با کندی انجام می‌شود.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: در مقابل، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال، آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و رانندگان در این محورها با شرایط جوی مساعد تردد می‌کنند.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از پلیس راهور و سامانه‌های اطلاع‌رسانی رسمی استعلام کرده و با مدیریت زمان سفر و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

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