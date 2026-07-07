خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای چالوس، هراز، رشت ـ قزوین و قزوین ـ کرج

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای چالوس، هراز، رشت ـ قزوین و قزوین ـ کرج
کد خبر : 1810078
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور روز سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵، اظهار کرد: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال، حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و محدوده سیاه‌بیشه، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال و در محدوده‌های کلرد، بایجان، شنگلده و گزنک، تردد خودروها با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه رشت–قزوین، محدوده سراوان، و همچنین آزادراه قزوین–کرج در محدوده‌های گلشهر و محمدشهر، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

سرهنگ قلی‌نیا همچنین از انسداد کنارگذر شمالی اراک خبر داد و گفت: این محور شریانی در هر دو مسیر رفت و برگشت تا اطلاع بعدی مسدود است.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کرده و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله رانندگی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی