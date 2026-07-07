رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد؛
آمادهباش کامل حوزه سلامت مشهد برای مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید
رئیس سازمان اورژانس کشور از آمادگی کامل حوزه سلامت در مشهد مقدس برای پوشش مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید خبر داد و گفت: برای خدمترسانی به زائران و عزاداران، 145 دستگاه امدادی، 50 موتورلانس، 2 بالگرد، 5 بیمارستان سیار و 350 تیم دو نفره فوریتهای پزشکی در مسیرهای اصلی مستقر میشوند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور با تسلیت ایام وداع و تشییع رهبر شهید، از اجرای تمهیدات گسترده حوزه سلامت برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین در مشهد مقدس خبر داد.
وی اظهار کرد: در حوزه سلامت و برای پوشش اجتماع گسترده زائران و مجاوران، حدود 145 دستگاه امدادی پیشبینی شده است که از این تعداد، 30 دستگاه اتوبوسآمبولانس و 65 دستگاه آمبولانس از سایر استانها برای کمک به اورژانس خراسان رضوی اعزام میشوند و مابقی نیز از ظرفیت اورژانس مشهد و دیگر سازمانهای همکار تأمین خواهد شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: همچنین 50 دستگاه موتورلانس در مسیر تشییع مستقر خواهند بود و خدمات فوریتهای پزشکی ارائه میکنند. علاوه بر این، 2 بالگرد نیز برای پشتیبانی امدادی پیشبینی شده است.
دکتر میعادفر ادامه داد: برای ارائه خدمات درمانی پیشرفتهتر، 5 بیمارستان سیار در مسیر حرکت زائران و مجاورانی که برای بدرقه پیکر شهید امت حضور مییابند، مستقر شده است. همچنین پستهای امدادی متعددی در این مسیر فعال خواهند بود که در آنها پزشک و پرستار حضور دارند و برخی داروهای مورد نیاز نیز پس از ویزیت، در اختیار افراد قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه 74 چادر امداد و پزشکی نیز در این مراسم برپا خواهد شد، گفت: 350 تیم دو نفره مجهز به کولهپشتیهای امداد و فوریتهای پزشکی در مسیر حرکت زائران حضور دارند و به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به ورود بخشی از زائران از شب قبل به مشهد و اسکان آنان در نقاط مختلف شهر، تأکید کرد: نظارتهای بهداشتی در محلهای اسکان، مراکز طبخ و توزیع غذا و نیز در توزیع آب، بهصورت بسیار جدی و دقیق انجام میشود تا خدای ناکرده مشکلی برای سلامت عزاداران ایجاد نشود.
وی افزود: داروخانههای شبانهروزی، درمانگاهها، مراکز خدمات جامع سلامت و مراکز بهداشتی و درمانی نیز بهصورت شبانهروزی فعال هستند. همچنین همه بیمارستانهای مشهد مقدس با ظرفیت کامل در آمادهباش قرار دارند و با مدیریت بیماران الکتیو، ظرفیت لازم برای پوشش حوادث احتمالی نیز در نظر گرفته شده است.
میعادفر خاطرنشان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی در شهرهای واقع در مسیر حرکت زائران، از جمله خراسان شمالی، نیشابور، شاهرود، تربت حیدریه، تربت جام، سبزوار و فریمان نیز آمادگی لازم را دارند تا هم بیماران احتمالی را در مسیر پذیرش کنند و هم تیمهای کمکی برای پشتیبانی از مجموعههای مسئول در مشهد اعزام کنند.
وی در پایان تصریح کرد: اگر توصیههای بهداشتی و ایمنی که پیشتر در مراسم تهران و قم مورد تأکید قرار گرفته بود، در مشهد نیز از سوی مردم رعایت شود، انشاءالله این مراسم بدون حادثه و مشکل خاص برگزار خواهد شد.