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اعزام ۳۶ تیم امدادی به عراق

اعزام ۳۶ تیم امدادی به عراق
کد خبر : 1810053
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رئیس جمعیت هلال احمر از اعزام ۳۶ تیم تخصصی امداد و نجات این جمعیت به عراق، برای پوشش امدادی مراسم تشییع «شهید قائد امت» در شهرهای نجف و کربلا خبر داد و افزود: چهار درمانگاه به اضافه بیمارستان امام علی(ع) هلال‌احمر در نجف با ظرفیت ۵۰۰ پزشک و نیروی داوطلب برای خدمت به زائران در آمادگی کامل هستند.

به گزارش ایلنا از جمعیت هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند با اشاره به اعزام ۳۶ تیم تخصصی امداد و نجات این جمعیت، متشکل از ۱۵۲ نیروی عملیاتی از استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان برای پوشش امدادی مراسم تشییع «شهید قائد امت» در شهرهای نجف و کربلای عراق، افزود: این تیم‌ها ماموریت خود را آغاز کرده‌اند و تا پایان مراسم و رفع نیاز به پوشش امدادی در عراق، خدمات امدادی و عملیاتی ارائه خواهند داد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر به ظرفیت‌های درمانی هلال‌احمر در شهرهای نجف و کربلا اشاره کرد و گفت: یک درمانگاه و بیمارستان هلال‌احمر در نجف به اضافه ۳ درمانگاه هلال‌احمر ایران در کربلا با ظرفیت ۵۰۰ پزشک و امدادگر برای خدمت به عزاداران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در کشور عراق در آماده باش کامل هستند.

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