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دمای هوای تهران تا ۴ درجه گرم‌تر می‌شود

دمای هوای تهران تا ۴ درجه گرم‌تر می‌شود
کد خبر : 1809966
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اداره‌کل هواشناسی استان تهران از افزایش دمای هوای پایتخت خبر داد و اعلام کرد: دمای هوای تهران تا ۴ درجه گرم‌تر می‌شود.

به گزارش ایلنا، اداره‌کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد افزود:  از امروز سه‌شنبه تا جمعه (۱۶ تا ۱۹ تیر) وزش باد شدید تا خیلی شدید، گردوخاک و ماندگاری توده هوای گرم در استان پیش‌بینی می‌شود.

همچنین دمای هوا در تهران به‌طور میانگین ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت و احتمال کاهش کیفیت هوا، افت دید، انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار و افزایش خطر آتش‌سوزی در مراتع وجود دارد.
دمای هوای تهران نیز طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه به ۳۸ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

اداره‌کل هواشناسی استان تهران تاکید کرد : سقوط اشیاء از ارتفاع، آسیب به داربست‌ها و سازه‌های موقت، و خطرات ناشی از وزش باد شدید از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه جوی است.

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