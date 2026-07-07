دمای هوای تهران تا ۴ درجه گرمتر میشود
ادارهکل هواشناسی استان تهران از افزایش دمای هوای پایتخت خبر داد و اعلام کرد: دمای هوای تهران تا ۴ درجه گرمتر میشود.
به گزارش ایلنا، ادارهکل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد افزود: از امروز سهشنبه تا جمعه (۱۶ تا ۱۹ تیر) وزش باد شدید تا خیلی شدید، گردوخاک و ماندگاری توده هوای گرم در استان پیشبینی میشود.
همچنین دمای هوا در تهران بهطور میانگین ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت و احتمال کاهش کیفیت هوا، افت دید، انتقال گردوخاک از استانهای همجوار و افزایش خطر آتشسوزی در مراتع وجود دارد.
دمای هوای تهران نیز طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه به ۳۸ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
ادارهکل هواشناسی استان تهران تاکید کرد : سقوط اشیاء از ارتفاع، آسیب به داربستها و سازههای موقت، و خطرات ناشی از وزش باد شدید از مهمترین مخاطرات این سامانه جوی است.