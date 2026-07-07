به گزارش ایلنا، حسین ذوالفقاری در این پیام، بر نقش محوری قوه قضائیه در تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با فساد و تأمین امنیت اجتماعی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود تعامل و همکاری میان قوه قضائیه و ستاد مبارزه با موادمخدر، به‌ویژه در مقابله با قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان‌یافته و آسیب‌های اجتماعی، بیش از گذشته تقویت شود.

وی در پایان، با آرزوی توفیق، سلامت و سربلندی برای رئیس قوه قضائیه، ابراز امیدواری کرد در سایه این مدیریت، شاهد گسترش عدالت، احقاق حقوق مردم و ارتقای بیش از پیش نظام قضایی کشور باشیم.

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