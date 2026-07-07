پیام تبریک ذوالفقاری به مناسبت انتصاب مجدد اژهای
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پیامی، انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت و این انتصاب را نشانه اعتماد مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به تعهد، تجربه و کارنامه ارزشمند ایشان در مسیر تحقق عدالت اسلامی دانست.
به گزارش ایلنا، حسین ذوالفقاری در این پیام، بر نقش محوری قوه قضائیه در تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با فساد و تأمین امنیت اجتماعی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود تعامل و همکاری میان قوه قضائیه و ستاد مبارزه با موادمخدر، بهویژه در مقابله با قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمانیافته و آسیبهای اجتماعی، بیش از گذشته تقویت شود.
وی در پایان، با آرزوی توفیق، سلامت و سربلندی برای رئیس قوه قضائیه، ابراز امیدواری کرد در سایه این مدیریت، شاهد گسترش عدالت، احقاق حقوق مردم و ارتقای بیش از پیش نظام قضایی کشور باشیم.