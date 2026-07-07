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ارائه ۱۰۳ هزار خدمت به ۵۴ هزار شرکت‌کننده در مراسم تشییع

ارائه ۱۰۳ هزار خدمت به ۵۴ هزار شرکت‌کننده در مراسم تشییع
کد خبر : 1809955
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سخنگوی جمعیت هلال احمر از ارائه ۱۰۳ هزار خدمت امدادی، درمانی و حمایتی به بیش از ۵۴ هزار نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تا ساعت ۱۰ صبح روز ۱۶ تیرماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی با اعلام آخرین آمار خدمات‌رسانی نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر اظهار کرد: تا ساعت ۱۰ صبح امروز (۱۶ تیرماه)، در مجموع ۱۰۳ هزار و ۷۵ خدمت به ۵۴ هزار و ۱۳۹ نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه شده است.

سخنگوی جمعیت هلال احمر با بیان اینکه شایع‌ترین علت مراجعه افراد، مشکلات ناشی از فشار خون و سردرد بوده است، تصریح کرد: ۲ هزار و ۱۰ مورد مراجعه به دلیل مشکلات فشار خون و ۱۲۳۸ مورد نیز به علت سردرد ثبت شده است؛ همچنین بیشترین اقدامات درمانی انجام‌ شده شامل پایش علائم حیاتی با ۲ هزار و ۵۵ مورد و ارائه داروهای بدون نسخه (OTC) با هزار و ۹۲۷ مورد بوده است.

به گزارش سایت جمعیت هلال احمر، خالدی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر خدمات امدادی و درمانی، خدمات اسکان نیز از سوی تیم‌های جمعیت هلال احمر ارائه شده است.

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