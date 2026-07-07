به گزارش ایلنا، از امروز تا روز پنج‌شنبه در استان‌های شمال آذربایجان شرقی، و آذربایجان غربی، ارتفاعات اردبیل و برخی نقاط در سواحل دریای خزر رگبار پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌‌شود.

طی این سه روز در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

تا روز پنج شنبه در جنوب سیستان‌و‌بلوچستان و ارتفاعات شمال هرمزگان در بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر و رگبار پیش‌بینی می‌شود.

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