۱۴ میلیون سفر با مترو در سه روز اخیر ثبت شد

وی با ارائه آمار عملکرد مترو تهران، افزود: رکوردی بی‌سابقه در تاریخ بهره‌برداری متروی تهران به ثبت رسیده است.

هرمزی ادامه داد: برای نخستین‌بار در تاریخ مترو تهران، خدمات‌رسانی به‌ صورت ۲۴ ساعته انجام شد و میزان مسافرت‌های انجام شده با مترو در این سه روز به بیش از ۱۴ میلیون رسید.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت بهره‌برداری مترو، اظهار کرد: با وجود حجم بسیار بالای مسافران، خوشبختانه هیچ حادثه یا اختلالی در شبکه مترو به ثبت نرسید و خدمات‌رسانی بدون نقص و با ایمنی کامل انجام شد.

وی با اشاره به رکورد جابه‌جایی سفر در این ایام خاطرنشان کرد: ۱۴ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۸۳۳ مسافر در این ۳ روز از مترو استفاده کردند و در مجموع ۲۳ میلیون و ۷۱۵ هزار مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جابجا شدند.

هرمزی همچنین از فعالیت گسترده ناوگان اتوبوسرانی خبر داد و گفت: بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس با همکاری شهرداری تهران و استان‌های همجوار در خدمت شهروندان قرار گرفت و نزدیک به ۹ میلیون سفر توسط این ناوگان جابه‌جا شدند.

وی درباره عملکرد ناوگان تاکسیرانی نیز افزود: حدود ۱۵۰۰ دستگاه تاکسی و ون به‌ صورت داوطلبانه در خطوط تغذیه‌کننده و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم فعالیت کردند و نقش مؤثری در تسهیل تردد شهروندان داشتند و این مد حمل و نقلی توانست حدود ۶۰۰ هزار سفر را انجام دهد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان با قدردانی از همکاری مردم، تلاش کارکنان حوزه حمل‌ونقل و همراهی رسانه‌ها، تأکید کرد: همراهی شهروندان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارائه خدمات مطلوب و برگزاری منظم این مراسم باشکوه را فراهم کرد.