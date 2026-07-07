۱۴ میلیون سفر با مترو در سه روز اخیر ثبت شد
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، با تشریح عملکرد ناوگان حملونقل عمومی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، از ثبت رکورد بیسابقه در مترو تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا ، محسن هرمزی، با بیان اینکه برنامهریزی برای ارائه خدمات حملونقل عمومی از حدود ۴۰ روز قبل و با همکاری سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ و پلیس راهور آغاز شده بود، گفت: تمامی ظرفیتهای معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران بهصورت شبانهروزی برای خدمترسانی به شهروندان بسیج شد.
وی با ارائه آمار عملکرد مترو تهران، افزود: رکوردی بیسابقه در تاریخ بهرهبرداری متروی تهران به ثبت رسیده است.
هرمزی ادامه داد: برای نخستینبار در تاریخ مترو تهران، خدماترسانی به صورت ۲۴ ساعته انجام شد و میزان مسافرتهای انجام شده با مترو در این سه روز به بیش از ۱۴ میلیون رسید.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت بهرهبرداری مترو، اظهار کرد: با وجود حجم بسیار بالای مسافران، خوشبختانه هیچ حادثه یا اختلالی در شبکه مترو به ثبت نرسید و خدماترسانی بدون نقص و با ایمنی کامل انجام شد.
وی با اشاره به رکورد جابهجایی سفر در این ایام خاطرنشان کرد: ۱۴ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۸۳۳ مسافر در این ۳ روز از مترو استفاده کردند و در مجموع ۲۳ میلیون و ۷۱۵ هزار مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جابجا شدند.
هرمزی همچنین از فعالیت گسترده ناوگان اتوبوسرانی خبر داد و گفت: بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس با همکاری شهرداری تهران و استانهای همجوار در خدمت شهروندان قرار گرفت و نزدیک به ۹ میلیون سفر توسط این ناوگان جابهجا شدند.
وی درباره عملکرد ناوگان تاکسیرانی نیز افزود: حدود ۱۵۰۰ دستگاه تاکسی و ون به صورت داوطلبانه در خطوط تغذیهکننده و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم فعالیت کردند و نقش مؤثری در تسهیل تردد شهروندان داشتند و این مد حمل و نقلی توانست حدود ۶۰۰ هزار سفر را انجام دهد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان با قدردانی از همکاری مردم، تلاش کارکنان حوزه حملونقل و همراهی رسانهها، تأکید کرد: همراهی شهروندان و همکاری دستگاههای اجرایی، زمینه ارائه خدمات مطلوب و برگزاری منظم این مراسم باشکوه را فراهم کرد.