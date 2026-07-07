به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه و مسیر شمال به جنوب در حدفاصل ماسال تا مجلار، ترافیک سنگین گزارش شده است.