گفتنی است ، مراسم تشییع و بدرقه میلیونی پیکر حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی از قبل از ساعت ۶ صبح روز دوشنبه با حضور پرشور مردم عزادار ایران و با شعار «باید برخاست» در تهران برگزار شد و ساعت ۱۷ امروز سه‌شنبه در حوالی اتوبان شهید حسین لشگری به پایان رسید.

بر اساس اعلام ستاد ملی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبری شهید، قرار است پیکر «آقای شهید ایران» روز سه‌شنبه (۱۶ تیرماه) در شهر مقدس قم تشییع شود؛ این مراسم پس از اقامه نماز بر پیکر رهبری شهید در مسجد جمکران آغاز و تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) ادامه خواهد داشت.

همچنین قرار است روز چهارشنبه (۱۷ تیرماه)، پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، به کشور عراق منتقل و در شهرهای نجف و کربلا و در حرم مطهر امام علی(ع) و حرم‌های مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) تشییع شود.

پیکر رهبر شهید، پس از تشییع در تهران، قم و عراق، روز پنجشنبه (۱۸ تیرماه) وارد مشهد الرضا (ع) خواهد شد و در جوار بارگاه منور و ملکوتی ثامن‌الحجج، حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.