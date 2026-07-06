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وزیر آموزش و پرورش:

برای حفظ استقلال ایران از هیچ کوششی نباید دریغ کرد

برای حفظ استقلال ایران از هیچ کوششی نباید دریغ کرد
کد خبر : 1809731
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وزیر آموزش و پرورش گفت: برای حفظ استقلال، عزت و اقتدار ایران از هیچ کوششی نباید دریغ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران، در پاسخ به این پرسش که «به رهبر شهید چه قولی می‌دهید؟»، اظهار کرد: باید قول‌های زیادی بدهیم. 

وی ادامه داد: باید قول‌های زیادی بدهیم؛ از جمله اینکه پای کار انقلاب بمانیم، در خدمت به مردم لحظه‌ای درنگ نکنیم، برای حفظ استقلال، عزت و اقتدار ایران از هیچ کوششی دریغ نورزیم، انسجام، وحدت و همدلی را حفظ کنیم، انتقام خون شهدا و رهبر شهید را بگیریم و در مسیر دستیابی به استقلال و آزادی، هیچ ترس و هراسی از دشمنان به دل راه ندهیم.

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