وزیر آموزش و پرورش:
برای حفظ استقلال ایران از هیچ کوششی نباید دریغ کرد
وزیر آموزش و پرورش گفت: برای حفظ استقلال، عزت و اقتدار ایران از هیچ کوششی نباید دریغ کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران، در پاسخ به این پرسش که «به رهبر شهید چه قولی میدهید؟»، اظهار کرد: باید قولهای زیادی بدهیم.
وی ادامه داد: باید قولهای زیادی بدهیم؛ از جمله اینکه پای کار انقلاب بمانیم، در خدمت به مردم لحظهای درنگ نکنیم، برای حفظ استقلال، عزت و اقتدار ایران از هیچ کوششی دریغ نورزیم، انسجام، وحدت و همدلی را حفظ کنیم، انتقام خون شهدا و رهبر شهید را بگیریم و در مسیر دستیابی به استقلال و آزادی، هیچ ترس و هراسی از دشمنان به دل راه ندهیم.