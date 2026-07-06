بازدید رئیس بنیاد شهید از مواکب این بنیاد در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در برخی مواکب بنیاد شهید برای ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید، از روند خدماترسانی بازدید کرد
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید احمد موسوی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با حضور در برخی مواکب بنیاد شهید برای ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید، از روند خدماترسانی بازدید کرد.
معاون رئیسجمهور از موکب بنیاد شهید و امور ایثارگران اداره کل شهرستانهای استان تهران واقع در خیابان طالقانی، موکب اداره کل تهران بزرگ واقع در خیابان هفتتیر و موکب مرکز توانبخشی ایثار واقع در خیابان مفتح بازدید کرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گفتوگو با کارکنان و عوامل اجرایی، از تلاشهای شبانهروزی آنان در خدمت به زائران مراسم رهبر شهید قدردانی کرد و بر ضرورت ارائه خدمات شایسته به مردم تأکید کرد.
معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با حضور در بخش درمانی مرکز توانبخشی ایثار، در جریان روند ارائه خدمات پزشکی، امدادی و اورژانسی قرار گرفت و اظهار داشت: خدمت به مردم و زائران در این مراسم باشکوه، ادامه مسیر ایثار و فداکاری و تجلی همبستگی ملی است و همه دستگاهها با تمام توان برای خدمترسانی به شرکتکنندگان در میدان حضور دارند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: حضور باشکوه مردم در این مراسم، افتخاری ماندگار در تاریخ ایران اسلامی و جلوهای از وحدت، وفاداری و قدرشناسی ملت عزیز ایران است. این حضور وصفناپذیر، برگ زرینی در تاریخ افتخارات ملت ایران و نمادی از انسجام و همدلی ملی است که همیشه در حافظه تاریخی ما خواهد ماند.