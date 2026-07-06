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بازدید رئیس بنیاد شهید از مواکب این بنیاد در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید

بازدید رئیس بنیاد شهید از مواکب این بنیاد در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید
کد خبر : 1809657
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​معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در برخی مواکب بنیاد شهید برای ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید، از روند خدمات‌رسانی بازدید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با حضور در برخی مواکب بنیاد شهید برای ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید، از روند خدمات‌رسانی بازدید کرد. 

معاون رئیس‌جمهور از موکب بنیاد شهید و امور ایثارگران اداره کل شهرستان‌های استان تهران واقع در خیابان طالقانی، موکب اداره کل تهران بزرگ واقع در خیابان هفت‌تیر و موکب مرکز توانبخشی ایثار واقع در خیابان مفتح بازدید کرد. 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گفت‌وگو با کارکنان و عوامل اجرایی، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در خدمت به زائران مراسم رهبر شهید قدردانی کرد و بر ضرورت ارائه خدمات شایسته به مردم تأکید کرد. 

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با حضور در بخش درمانی مرکز توانبخشی ایثار، در جریان روند ارائه خدمات پزشکی، امدادی و اورژانسی قرار گرفت و اظهار داشت: خدمت به مردم و زائران در این مراسم باشکوه، ادامه مسیر ایثار و فداکاری و تجلی همبستگی ملی است و همه دستگاه‌ها با تمام توان برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در میدان حضور دارند. 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: حضور باشکوه مردم در این مراسم، افتخاری ماندگار در تاریخ ایران اسلامی و جلوه‌ای از وحدت، وفاداری و قدرشناسی ملت عزیز ایران است. این حضور وصف‌ناپذیر، برگ زرینی در تاریخ افتخارات ملت ایران و نمادی از انسجام و همدلی ملی است که همیشه در حافظه تاریخی ما خواهد ماند.

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