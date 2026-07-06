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کمک شهرداری تهران به برگزاری مراسم تشییع در قم و مشهد در صورت نیاز

کمک شهرداری تهران به برگزاری مراسم تشییع در قم و مشهد در صورت نیاز
کد خبر : 1809614
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سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در قم و مشهد، گفت: قم و مشهد اگر کمکی بخواهند، شهرداری تهران اقدام خواهد کرد که البته این کمک بعد از پایان مراسم در تهران خواهد بود.

به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی با حضور در ساختمان تاکسیرانی شهرداری تهران در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: هر کسی هرچقدر توانسته کار انجام داده و کار دستگاه‌ها در مقابل شور مردم ناچیز است؛ به عنوان نماینده مردم معتقدم شهرداری تهران هر آنچه داشته را به اجرا گذاشته و ۱۰۰ هزار کارمند شهرداری پای کار بودند.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: ما حمل و نقل رایگان عمومی را داشتیم و در ایام مصلی شرکت تاکسیرانی واقعا زحمت کشید و تمام مجموعه‌های شهرداری، برپایی زائرسراها، مدارس و همه بخش‌های شهرداری آماده شدند و بیش از چیزی که پیش بینی می‌شد تمهیدات اندیشیده شد و سازمان تاکسیرانی نیز ۱۵۰۰ دستگاه ون در خدمت زائران بود؛ مجموعه تاکسیرانی و اتوبوسرانی و مترو در این راستا عملکرد خوبی داشتند.

نادعلی اضافه کرد: تمام مناطق شهرداری آماده‌باش هستند و طبیعی است که به دلیل مشارکت بالا مشکلاتی وجود داشته باشد؛ اما تمهیدات اندیشیده شده است. وضعیت اسکان در بعضی از مناطق کمتر و بعضی از مناطق بیشتر بوده است. دستگاه‌ها در همکاری با هم میزبانی را شکل داده‌اند و مجموعا می‌توان به میزبانی معدل بالایی داد.

به گزارش شهر، وی خاطرنشان کرد: ستاد تشییع تا قبل از شروع مراسم هر روز تشکیل می‌شد و یکی از مسائل این بود که قم و مشهد اگر کمکی بخواهند، شهرداری تهران اقدام خواهد کرد که البته این کمک بعد از پایان مراسم امروز انجام خواهد بود.

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