بسیج دانشجویی میزبان وداعکنندگان؛ دانشگاههای تهران آماده اسکان ۴۰۰ هزار نفر
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاههای تهران خود را برای اسکان ۴۰۰ هزار نفر آماده کردهاند؛ بهترین خدمات از طرف بسیج دانشجویی برای وداعکنندگان ارائه شده است.
به گزارش ایلنا، سیمایی صراف در بازدید از موکب کمیته دانشگاهیان ستاد ملی تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: بهترین خدمات از طرف بسیج دانشجویی برای وداعکنندگان ارائه شده است و علت آن تجربهای است که جوانان پای کار بسیج دانشجویی دارند.
وی افزود: خود را برای اسکان حدود ۴۰۰ هزار نفر آماده کردهایم و بیش از ۶۰۰ هزار وعده غذایی و یک میلیون بطری آب آماده کردهایم.
وزیر علوم همچنین گفت: خدمات فرهنگی و جهادی نیز در موکبهای دانشجویی برقرار است.