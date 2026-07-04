انصاری در این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان کشوری و لشکری و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، در کنار مردم در آیین وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب حضور یافت.

مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی از صبح امروز با حضور پرشور مردم در مصلای امام خمینی (ره) آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا زمان برگزاری آیین نماز و تشییع ادامه خواهد داشت.