رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب حضور یافت
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، به همراه جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم، در آیین نخستین روز وداع با رهبر شهید شرکت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در نخستین روز برگزاری مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور در مصلای امام خمینی (ره) تهران، به مقام شامخ ایشان ادای احترام کرد.
انصاری در این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان کشوری و لشکری و شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، در کنار مردم در آیین وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب حضور یافت.
مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی از صبح امروز با حضور پرشور مردم در مصلای امام خمینی (ره) آغاز شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا زمان برگزاری آیین نماز و تشییع ادامه خواهد داشت.