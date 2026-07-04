حضور وزیر آموزش و پرورش در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب
وزیر آموزش و پرورش با حضور در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب به مقام شامخ آقای شهید ایران ادای احترام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا کاظمی، به همراه جمعی از معاونان، همکاران ستادی آموزش و پرورش و فرهنگیان و دانشآموزان شهر تهران ؛ صبح امروز، شنبه 13 تیرماه در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب، حضور یافت و به مقام شامخ آقای شهید ایران ادای احترام کرد.
وزیر آموزش و پرورش، در حاشیه این مراسم گفت: آحاد مختلف مردم بهنشانه اتحاد و همبستگی ملی در این آیین حضور پیداکردند و این، پیام قاطع و محکمی به استکبار جهانی است که ملت عظیم الشأن ایران، همواره پای خون شهدا ایستاده اند و تا پای جان از کیان ایران اسلامی دفاع خواهند کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد:امروز خانواده بزرگ آموزش و پرورش در کنار ملت ایران گرد هم آمده است تا ضمن وداع با رهبر شهید انقلاب، با رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان خلف صالح رهبر شهید، تجدید میثاق کرده و بار دیگر بر استمرار راه امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، فرماندهان شهید و همه شهیدان تأکید کند و تا پای جان از انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارزشهای والای آن پاسداری نماید.