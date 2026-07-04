حضور وزیر آموزش و پرورش در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب

وزیر آموزش و پرورش، در حاشیه این مراسم گفت: آحاد مختلف مردم به‌نشانه اتحاد و همبستگی ملی در این آیین حضور پیداکردند و این، پیام قاطع و محکمی به استکبار جهانی است که ملت عظیم الشأن ایران، همواره پای خون شهدا ایستاده اند و تا پای جان از کیان ایران اسلامی دفاع خواهند کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:امروز خانواده بزرگ آموزش و پرورش در کنار ملت ایران گرد هم آمده است تا ضمن وداع با رهبر شهید انقلاب، با رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان خلف صالح رهبر شهید، تجدید میثاق کرده و بار دیگر بر استمرار راه امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، فرماندهان شهید و همه شهیدان تأکید کند و تا پای جان از انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌های والای آن پاسداری نماید.