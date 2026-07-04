خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور وزیر آموزش و پرورش در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب

حضور وزیر آموزش و پرورش در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1808684
لینک کوتاه کپی شد.

​وزیر آموزش و پرورش با حضور در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب به مقام شامخ آقای شهید ایران ادای احترام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی، به همراه جمعی از معاونان، همکاران ستادی آموزش و پرورش و فرهنگیان  و دانش‌آموزان شهر تهران ؛ صبح امروز، شنبه 13 تیر‌ماه در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب، حضور یافت و  به مقام شامخ‌ آقای شهید ایران ادای احترام کرد.

وزیر آموزش و پرورش، در حاشیه این مراسم گفت: آحاد مختلف مردم به‌نشانه اتحاد و همبستگی ملی در این آیین حضور پیداکردند و این، پیام قاطع و محکمی به استکبار جهانی است که ملت عظیم الشأن ایران، همواره پای خون شهدا ایستاده اند و تا پای جان از کیان ایران اسلامی دفاع خواهند کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:امروز خانواده بزرگ آموزش و پرورش در کنار ملت ایران گرد هم آمده است تا ضمن وداع با رهبر شهید انقلاب، با رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان خلف صالح  رهبر شهید، تجدید میثاق کرده و بار دیگر بر استمرار راه امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، فرماندهان شهید و همه شهیدان تأکید کند و تا پای جان از انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌های والای آن پاسداری نماید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی