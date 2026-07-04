بازدید سرزده زاکانی از مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی صبح امروز -۱۳ تیرماه ۱۴۰۵- همزمان با آغاز آیین وداع با پیکر مطهر امام شهید و خانواده ایشان، با حضور از پیش اعلام نشده در مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران، آخرین وضعیت تمهیدات حمل‌ونقلی و خدمات شهری را بررسی کرد.

وی در جمع مدیران این مرکز اظهار کرد: امروز در آغاز آیین وداع با پیکر مطهر امام شهید هستیم؛ تمامی دستگاه‌ها با تکیه بر ظرفیت های مردمی و حمایت الهی، خدمت رسانی را دنبال می کنند. تهران یکپارچه بسیج شده و مردم پایتخت مهیا شده تا به استقبال زائران رهبر مجاهد شهیدمان بروند؛ زائرانی که از سراسر کشور و نیز خارج از ایران می‌آیند.

شهردار تهران با اشاره به آماده سازی مبادی ورودی شهر افزود: تمامی اقتضائات برای این حضور حماسی فراهم است و خانواده‌های تهرانی بی‌تابانه مهیای پذیرایی و خدمت به مشایعت کنندگان هستند.

زاکانی که از بخش های مختلف مرکز کنترل ترافیک بازدید می کرد، خدمات شهرداری را در سه حوزه اصلی تشریح کرد و گفت: همه امکانات را در حوزه هایی که مربوط به شهرداری تهران است، از جمله حمل‌ونقل زائران، خدمات شهری، اسکان، پذیرایی، فرهنگ و تبلیغ را متمرکز کرده ایم. با کمک سایر دستگاه‌ها همه‌چیز مهیاست و زیرساخت هایی که از قبل فراهم شده بود، امروز در خدمت این رویداد عظیم قرار گرفته است تا بتوانیم خدمتگزار خوبی برای زائران باشیم.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل مردم در این حماسه تصریح کرد: هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی تواند ساماندهی این حجم از جمعیت را برعهده بگیرد، اما وقتی مردم پای کار می آیند، شدنی می شود. مردم در حوزه اسکان، تغذیه و تکریم زائران در صحنه هستند و امیدواریم در این دو روز وداع و روز تشییع، بهترین خدمت رسانی را انجام دهیم.

شهردار تهران سپس به پیامدهای داخلی و بین‌المللی این مراسم اشاره کرد و افزود: امیدواریم قابی ماندگار از این تشییع، نزد خدا و سپس نزد همۀ کسانی که در پی خُرد کردن عزت ایران بودند، ثبت شود تا دیگر جرات تعرض به آب و خاک این مرز و بوم را نداشته باشند و از طرفی دلگرمی باشد برای همۀ کسانی که در پی حق و حقیقت هستند.

زاکانی در بخش پایانی سخنان خود، این آیین را حماسه ای برای بدرقه «امامی» خواند که به گفته او «ما را تربیت و بزرگ کرد» و ادامه داد: فقدان او غم بزرگی است، اما این غم به ما انگیزه می دهد تا بر خودباوری مبتنی بر ایمان قیام کنیم و پیشرفت و آبادانی کشور را تضمین کنیم. امروز امامی را بدرقه می کنیم که خودش و همۀ وجودش را وقف ایران، اسلام و حق کرد؛ بر ماست که راه او را ادامه دهیم.

وی در خاتمه با تاکید بر هماهنگی کامل شهرداری با سایر نهادها گفت: پایتخت برای خلق صحنه ای که دنیا را متحیر از عظمت ملت ایران کند، آماده است. قطعا مردم تهران در آیین بدرقه امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب، ثابت خواهند کرد که شایسته‌ترین میزبان برای این حماسه تاریخی‌ هستند.

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