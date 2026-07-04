اسکان و خدمات‌ به زائران در ۹۵۰ بوستان پایتخت

به گزارش ایلنا، عباسعلی نوبخت گفت: ارائه خدمات به زائران شرکت کننده در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در ۹۵۰ بوستان آغاز شده که برخی از این بوستان‌ها در قالب زائر شهر فعالیت دارند و برخی اسکان ندارند و تنها از خدمات آنها مانند پارکینگ، نمازخانه، مسجد و ... استفاده می‌شود.

وی افزود: بوستان‌های ارم، باغ راه حضرت زهرا، یاس فاطمی، بوستان‌های پردیسان، نهج البلاغه، ملت، باغ کتاب، پلیس، رازی، پارک شهر، سرخه حصار، آزادگان، بعثت، ولایت، چیتگر، ساحل، بسیج، باغ کتاب و پردیس‌های بانوان از جمله بوستان‌هایی هستند که در قالب زائر شهر فعالیت دارند.

مدیر عامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در خصوص خدمات ارائه شده در بوستان‌ها، تصریح کرد: خدمات تعبیه سرویس بهداشتی و نمازخانه در برخی از بوستان‌ها، ایجاد پارکینگ و خدمات پذیرایی از جمله توزیع آب طی این سه روز ارائه خواهد شد.

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