توصیه های ویژه به بیماران دیابتی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
فوقتخصص غدد و متابولیسم بالغین با اشاره به شیوع بالای دیابت در کشور، در عین حال درباره حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و مراقبتی از سوی بیماران دیابتی تأکید کرد و راهکارهایی برای مدیریت قند خون و پیشگیری از عوارض ناشی از ازدحام جمعیت ارائه داد.
به گزارش ایلنا، زهرا مظلوم خراسانی اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و اینکه حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت کشور مبتلا به دیابت هستند، رعایت توصیههای بهداشتی و مراقبتی برای این گروه از اهمیت ویژهای برخوردار است تا بتوانند بدون مواجهه با مشکلات جسمی در این مراسم حضور یابند.
وی با بیان اینکه بیماری دیابت میتواند موجب کاهش توان سیستم ایمنی بدن شود، افزود: به بیماران دیابتی توصیه میشود هنگام حضور در تجمعات از ماسک استفاده کنند و تا حد امکان از تماس نزدیک و طولانیمدت با دیگر افراد خودداری کنند تا خطر ابتلا به بیماریهای عفونی کاهش یابد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین نسبت به خطر آسیبهای فیزیکی در محیطهای پرتراکم هشدار داد و گفت: بیماران دیابتی، بهویژه افرادی که دچار زخم پای دیابتی هستند یا سابقه این عارضه را دارند، باید در میان ازدحام جمعیت مراقبت بیشتری از پاهای خود داشته باشند، زیرا هرگونه آسیب یا فشار میتواند مشکلات جدی برای آنان ایجاد کند.
مظلوم خراسانی با اشاره به تأثیر استرس و فعالیت بدنی بر کنترل قند خون تصریح کرد: استرس ناشی از حضور در محیطهای شلوغ ممکن است موجب افزایش قند خون شود، در حالی که پیادهروی طولانی یا فعالیت بدنی زیاد بدون دریافت کالری کافی، خطر افت قند خون را افزایش میدهد. همچنین نوشیدن آب کافی برای جلوگیری از کمآبی بدن و کمک به کنترل بهتر قند خون ضروری است.
وی خطاب به بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و افرادی که از انسولین استفاده میکنند، توصیه کرد: این بیماران پیش از حضور در مراسم، درباره تنظیم دوز انسولین با پزشک معالج خود مشورت کنند و در صورت نیاز، میزان انسولین را متناسب با شرایط فعالیت بدنی و تغذیه تنظیم کنند.
فوقتخصص غدد و متابولیسم بالغین دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین بر همراه داشتن مواد قندی ساده تأکید کرد و افزود: بیماران انسولینمصرف باید همواره یک منبع خوراکی شیرین مانند آبنبات، حبه قند، آبمیوه یا سایر مواد قندی سریعالاثر همراه داشته باشند تا در صورت بروز علائم افت قند خون، بلافاصله از آن استفاده کرده و از بروز عوارض جدی پیشگیری کنند.
بنابر اعلام وبدا، مظلوم خراسانی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت این توصیههای ساده اما مهم، به بیماران دیابتی کمک میکند ضمن حضور ایمن در مراسمهای پرجمعیت، از نوسانات قند خون، عوارض ناشی از گرما و آسیبهای احتمالی ناشی از ازدحام پیشگیری کنند.