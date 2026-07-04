علائم گرمازدگی در کودکان و بزرگسالان
با گرم شدن هوا و افزایش تابش خورشید، توجه به توصیههای بهداشت عمومی برای جلوگیری از گرمازدگی به ویژه در مواقعی که در فضای باز هستیم، ضرورت دارد.
به گزارش ایلنا، متخصصان سلامت تاکید میکنند یکی از توصیههای مهم برای پیشگیری از شرایط اورژانس پزشکی ناشی از گرما، آگاهی از علائم گرمازدگی است.
از شایعترین علائم گرمازدگی میتوان به سردرد، سرگیجه و گیجی، از دست دادن اشتها و احساس بیماری، تعریق شدید، رنگ پریدگی، گرفتگی پاها و دستها و معده، تنفس سریعتر، تپش قلب، تشنگی بیش از حد و افزایش دمای بدن به بیش از ۳۸ درجه سانتیگراد اشاره کرد.
این علائم به طور معمول در کودکان و بزرگسالان یکسان است اما در کودکان گاهی علائمی از جمله بیحالی و خوابآلودگی نیز دیده میشود.
اگر گرمازدگی در کمتر از ۳۰ دقیقه برطرف شده و پس از آن دمای بدن به حالت طبیعی بازگشته و علائم آن رفع شود، معمولا وضعیت فرد گرمازده جدی نیست اما اگر این علائم بیش از ۳۰ دقیقه طول بکشد، بهتر است اقدام اورژانسی صورت گیرد.
به گزارش «اندیتیوی»، اگر چنین علائمی در فردی مشاهده شد باید با روشهای زیر دمای بدنش را کاهش دهید:
۱- او را به مکانی خنک و در سایه ببرید.
۲- او را در وضعیت طاق باز بخوابانید و پاهایش را به آرامی دراز کنید.
۳- به فرد مقدار زیادی آب برای نوشیدن بدهید.
۴- پوست او را خنک کنید. از یک اسپری آب یا اسفنج خیس برای خنک کردن پوست فرد استفاده کنید. قرار دادن دستمالی خیس پشت گردن فرد نیز میتواند مفید باشد. در صورت امکان پنکه و کولر را روشن کنید.
تا زمانی که وضعیت فرد به حالت عادی بازگردد، پیش او بمانید. طی مدت ۳۰ دقیقه با انجام این اقدامات دمای بدن فرد باید کاهش یافته و علائم او برطرف شود. در غیر این صورت بلافاصله با اورژانس تماس بگیرید.