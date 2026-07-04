در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
جزئیات همکاری نیروهای مسلح با اورژانس در مراسم تشییع؛ از استقرار بیمارستانهای سیار تا تأمین ناوگان هوایی
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به نقش راهبردی معاونت بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح در مدیریت بحران و مراسمهای کلان، جزئیات پشتیبانی این نهاد از پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید را تشریح کرد.
«جعفر میعادفر» رئیس سازمان اورژانس کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص استفاده از ظرفیتهای امدادی نیروهای مسلح برای مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: معاونت بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح یکی از ارکان مهم و همیار همیشگی ما در مدیریت بحران و مراسمهای کلان است که در تمامی مراحل، همراه و حامی اورژانس بوده است.
وی با بیان اینکه برای مراسم پیشرو نیز همکاریهای گستردهای با نیروهای مسلح صورت گرفته است، افزود: دو بیمارستان سیار در محدوده مصلی تهران توسط معاونت بهداشت و درمان نیروهای مسلح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله (عج) و ارتش جمهوری اسلامی ایران، مستقر شده است.
میعادفر ادامه داد: علاوه بر این، دو فروند هواپیما نیز برای پشتیبانی هوایی در اختیار اورژانس قرار دادهاند و تمامی آمبولانسهای زمینی نیروهای مسلح نیز در حالت آمادهباش کامل هستند تا در صورت نیاز، بلافاصله به چرخه امدادرسانی اضافه شوند.
میعادفر تاکید کرد: تمامی نیازمندیهای عملیاتی اورژانس همانند تجارب پیشین در مراسم ارتحال امام (ره) و اربعین حسینی از سوی نیروهای مسلح تأمین شده است که از تلاش و همیاری آنان مراتب قدردانی خود را اعلام میکنم.
به گفتهی رئیس سازمان اورژانس کشور پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید در سه لایه زمینی، هوایی و زیر زمینی انجام خواهد شد.
او با اشاره به خدمات امدادرسانی زمینی افزود: اقدامات ما در بخش زمینی شامل استقرار نیروها، موتورلانسها، آمبولانسها و اتوبوسآمبولانسها طبق روال معمول اما با ظرفیتهای افزایشیافته است. در حال حاضر ۳۸ دستگاه اتوبوس آمبولانس، حدود ۳۰۰ دستگاه موتورلانس و بیش از ۴۰۰ دستگاه آمبولانس برای این مراسم پیشبینی شده که امکان افزایش آنها نیز وجود دارد.
وی در خصوص ظرفیتهای هوایی گفت: اورژانس کشور به ۷ فروند بالگرد اختصاصی مجهز است، اما با هماهنگیهای صورت گرفته با سایر کمیتهها، امکان بهرهگیری از ظرفیت بالگردی سایر دستگاهها نیز فراهم شده است؛ به طوری که در مجموع ۲۳ فروند بالگرد در تهران برای امدادرسانی احتمالی در دسترس خواهد بود.
میعادفر در پایان با اشاره به پیشبینی امداد ریلی برای تسریع در انتقال مصدومان احتمالی، خاطرنشان کرد: با شرکت مترو هماهنگیهای لازم انجام شده تا دو ایستگاه مترو که در زمان مراسم فاقد تردد مسافران عادی هستند، در اختیار اورژانس قرار گیرند. همکاران ما در این ایستگاهها مستقر خواهند شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه، با استفاده از ظرفیت ریلی، مصدومان توسط اتوبوسآمبولانسها به ایستگاههای مذکور منتقل و از آنجا به سرعت به مراکز درمانی مجهز اعزام شوند.