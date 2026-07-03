دیدار وزیر علوم با نمایندگان احزاب و پارلمان ترکیه؛
تأکید متقابل بر همبستگی دو ملت و محکومیت جنایات اخیر علیه ایران/ همدردی نمایندگان ترکیه با ملت ایران و تبریک مقاومت و پیروزی خیره کننده ایران
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، با جمعی از نمایندگان احزاب و پارلمان ترکیه که برای شرکت در این مراسم به ایران سفر کردهاند، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، با جمعی از نمایندگان احزاب و پارلمان ترکیه که برای شرکت در این مراسم به ایران سفر کردهاند، دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، نمایندگان ترکیه با تسلیت شهادت مظلومانه رهبر انقلاب، جنایات صورتگرفته در جریان جنگهای تحمیلی دوم و سوم علیه ایران را محکوم کردند و با اشاره به ایستادگی و مقاومت ملت ایران، پیروزی جمهوری اسلامی و مقاومت تاریخی ایرانیان را خیرهکننده و الهامبخش توصیف کردند.
سیمایی نیز با قدردانی از مواضع روشن، شجاعانه و مسئولانه مردم، احزاب و نمایندگان پارلمان ترکیه، از حضور آنان در ایران برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد. وزیر علوم در ادامه با تبیین دیدگاههای خود درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، بر ظرفیتهای گسترده همکاری میان دو کشور تأکید کرد و با اشاره به عوامل پیروزی تاریخی ایران در برابر تجاوزات اخیر، انسجام ملی، همبستگی مردم و روحیه مقاومت ایرانیان را از مهمترین مؤلفههای این موفقیت تاریخی برشمرد.
در این نشست همچنین جناب اقای محمود حیدری دستیار وزیر و مدیر کل مدیترانه و شرق اروپا و سفیر ترکیه در ایران نیز حضور داشتند.