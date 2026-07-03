توصیه پلیس فتا به زائران مراسم تشییع رهبر شهید؛ ضرورت حفظ امنیت رمز کارتهای بانکی
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا بر لزوم حفظ امنیت رمز کارتهای بانکی از سوی زائران مدرسه بدرقه و تشییع رهبر شهید تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد مختاررضایی با بیان اینکه میلیونها نفر خواهان شرکت در مراسم وداع باقائد شهید امت هستند، گفت: متاسفانه کلاهبرداران میخواهند از هر مراسم و رویدادی سوء استفاده کنند.
وی با بیان اینکه کپی کارتهای بانکی شایع است، اظهار کرد: افرادی که میخواهند در مراسم تشییع رهبر شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد شرکتکنند، رمز کارت خود را به هیچکس به ویژه فروشندگان دورهگرد نگویند و خود رمز کارت را وارد کنند.
بر اساس اعلام پلیس فتا مختار رضایی خاطرنشان کرد: همچنین از کارتهایی استفاده کنید که مبلغ موجودی آن زیاد نباشد. مبلغ موجودی کارتی که استفاده میکنید در حدی باشد که فقط نیازهای روزانه را پاسخ دهد.