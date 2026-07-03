وی با بیان اینکه کپی کارت‌های بانکی شایع است، اظهار کرد: افرادی که می‌خواهند در مراسم تشییع رهبر شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد شرکت‌کنند، رمز کارت خود را به هیچکس به ویژه فروشندگان دوره‌گرد نگویند و خود رمز کارت را وارد کنند.

بر اساس اعلام پلیس فتا مختار رضایی خاطرنشان کرد: همچنین از کارت‌هایی استفاده کنید که مبلغ موجودی آن زیاد نباشد. مبلغ موجودی کارتی که استفاده می‌کنید در حدی باشد که فقط نیازهای روزانه را پاسخ‌ دهد.