رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش:
تعویق دوباره امتحانات نهایی امکانپذیر نیست
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: تعویق دوباره امتحانات نهایی امکانپذیر نیست، زیرا تأخیر در اعلام نتایج، روند پذیرش دانشجو و آغاز سال تحصیلی دانشگاهها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عبدالرضا فولادوند، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه برنامه امتحانات نهایی و کنکور با هماهنگی کامل سازمان سنجش آموزش کشور تدوین شده است، گفت: تعویق دوباره امتحانات امکانپذیر نیست، زیرا تأخیر در اعلام نتایج، روند پذیرش دانشجو و آغاز سال تحصیلی دانشگاهها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی با اشاره به توافق انجامشده با سازمان سنجش افزود: سوابق تحصیلی و نتایج امتحانات نهایی باید پیش از برگزاری کنکور به این سازمان ارسال شود تا فرایندپذیرش دانشجو طبق زمانبندی انجام گیرد. در غیر این صورت، نیمسال نخست دانشگاهها با اختلال روبهرو خواهد شد.
فولادوند اعلام کرد: امتحانات نهایی پایه دوازدهم از 21 تیرماه آغاز شده و تا 12 مردادماه ادامه خواهد داشت. همچنین امتحانات پایه یازدهم از 22 تیرماه آغاز میشود و تا 5 مردادماه ادامه دارد.
به گفته وی، آزمون «دین و زندگی» پایه یازدهم که قرار بود 20 تیر برگزار شود، به دلیل همزمان با مراسم پیشبینیشده در مشهد، به 5 مرداد منتقل شده است.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش با بیان اینکه کنکور سراسری در روزهای 29 و 30 مرداد برگزار خواهد شد، اظهار کرد: فاصله بیش از دو هفتهای میان آخرین امتحان نهایی و کنکور فرصت مناسبی برای مرور درسها در اختیار داوطلبان قرار میدهد.
وی با اشاره به انتقادها درباره فشردگی برنامه امتحانات گفت: برنامه امسال تنها سه روز نسبت به سال گذشته فشردهتر شده، اما دانشآموزان در مقایسه با سال گذشته حدود 50 روز فرصت مطالعاتی بیشتری در اختیار داشتهاند.
فولادوند تصریح کرد تصحیح پاسخ برگهای حدود یک ونیم میلیون دانشآموز بیش از 25 روز زمان نیاز دارد و هرگونه تعویق در برگزاری امتحانات، اعلام نتایج را به اواخر مهرماه موکول کرده و علاوه بر ایجاد اختلال در آموزشوپرورش، آغاز بهموقع نیمسال نخست دانشگاهها را نیز با مشکل مواجه میکند.
وی تأکید کرد تصمیمگیری درباره زمانبندی امتحانات، حاصل بررسیهای کارشناسی در ستاد عالی آزمونها و با هماهنگی سازمان سنجش و سایر مراجع ذیربط بوده و تصمیمی فردی نیست.
فولادوند در پایان از دانشآموزان و خانوادهها خواست با آرامش بر مطالعه تمرکز کنند و گفت: تمام تلاش وزارت آموزشوپرورش بر برگزاری منظم آزمونها و حفظ حقوق دانشآموزان است و در شرایط فعلی امکان تغییر دوباره برنامه امتحانات و کنکور وجود ندارد.