دعوت رئیس کمیته امداد، از مردم برای تجدید میثاق با آرمانهای رهبر شهید
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، در پیامی از تمامی اقشار جامعه، بهویژه مددجویان، ولی نعمتان گرامی ، کلیه همکاران ارجمند این نهاد و خیرین و نیکوکاران عزیز دعوت کرد تا با حضور پرشور و باشکوه در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر «قائد شهید»، پیام عملی قاطع از وفاداری به مسیر جهاد، ایستادگی و خدمت به مستضعفین صادر کنند.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد، سید مرتضی بختیاری در این پیام، حضور گسترده مردم در این مراسم را نه تنها یک تکریم، بلکه یک بیانیهای سیاسی و اجتماعی در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی وستیز قاطع بامستکبرین دانست.
وی با تجلیل از جایگاه والای قائد شهید عظیم الشّان ، ایشان را نمادی از ایستادگی در برابر جریانهای منحرف و تجلیگر ارزشهای اصیل اسلامی و انقلابی توصیف کرد و افزود: این شخصیت بزرگ، همواره در مسیر خدمت به خلق و صیانت از حریم ایمان، پیشگام و مربی اخلاق و جهاد بود.
رئیس کمیته امداد در ادامه این پیام، بر ابعاد معنوی و راهبردی این حضور تأکید کرد و نوشت: «حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ملت ، تنها یک مراسم وداع نیست؛ بلکه فرصتی است تا با حضور پرشور خود، پیامی قاطع به جهانیان ارسال کنیم که ما همچنان استوار بر مسیر این راه پررهرو و پرافتخار ایستادهایم.»
وی با خطاب قرار دادن جامعه مددجویی، همکاران وفادار و خیرین گرانقدر، تأکید کرد که حضور در این مراسم، پاسخی به سالها مهر و حمایت رهبر شهید امت از اقشار آسیبپذیر جامعه است و نوشت: «ما امروز در برابر پیکر مطهر کسی ایستادهایم که تمامیِ زندگیاش وقف رنجهای مستضعفین ومحرومین وعزت وسرافرازی ملت بصیر ومقاوم بود. حضور ما در تشییع پیکرمطهّر ایشان، تجدید پیمانی است بر مسیر عزت، بندگی و خدمت به محرومانی که معظّم له تا آخرین لحظات زندگی خود، دغدغهمند آن بودند.»
سید مرتضی بختیاری در پایان پیام خود، ضمن تأکید بر ضرورت همبستگی وانسجام ملی در این لحظات سخت وحسّاس ، از خداوند متعال توفیق خدمت در مسیر ارزشها را خواستارشد و از تمامی پیروان راه شهید دعوت کرد تا با شرکت در این مراسم حماسی، میثاق خود را با آرمانهای امامین انقلاب اسلامی وبیعت باحضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای ( مدّظلّه العالی) تجدید نموده و بر پیمان خدمت به خلق و دفاع از حریم اسلام ناب محمّدی (ص) استوار بمانیم.