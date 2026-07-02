مسدود شدن محورهای شرق کرمان به دلیل گرد و غبار
مرکز اطلاعرسانی پلیس کرمان با اشاره به تداوم گرد و غبار شدید در استان، از انسداد محورهای رفتوبرگشت شهرستانهای ریگان، فهرج و نرماشیر تا اطلاع ثانوی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی پلیس کرمان اعلام کرد: با توجه به گرد و غبار شدید و کاهش دید افقی در برخی محورهای استان، رانندگان باید با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با احتیاط تردد کنند.
بر اساس این اطلاعیه، محورهای رفتوبرگشت شهرستانهای ریگان، فهرج و نرماشیر تا اطلاع ثانوی مسدود است و شهروندان باید از تردد در این مسیرها خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پلیس کرمان از رانندگان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی و توصیههای پلیس راه، در صورت امکان سفرهای غیرضروری را به زمان دیگری موکول کنند تا از بروز حوادث احتمالی ناشی از شرایط نامساعد جوی جلوگیری شود.