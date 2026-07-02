به گزارش اینا، سرهنگ سیاوش محبی با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال، محدوده تونل شماره ۱۳ و حدفاصل تونل‌های شماره ۱۶ تا ۱۸، محور کرج–چالوس از محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محور هراز در محدوده‌های مشاء، زیار و سه‌راهی چلاو، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی افزود: همچنین در آزادراه کرج–تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و آزادراه کرج–قزوین، محدوده گلشهر تا پیشاهنگی نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به انسداد کنارگذر شمالی اراک در هر دو مسیر رفت و برگشت، از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با صبر و حوصله رانندگی کنند.

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