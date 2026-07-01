تعطیلی برج میلاد در ایام مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید

به گزارش ایلنا بر اساس اعلام برج میلاد، به دلیل میزبانی برج میلاد از زائران مراسم وداع و تشییع آقای شهید ایران، این مجموعه تا پایان روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه تعطیل است و امکان بازدید شهروندان از این مجموعه فرهنگی و گردشگری وجود ندارد.

به منظور میزبانی و استقبال بهتر زائران مراسم وداع و تشییع آقای شهید ایران از روز جمعه ۱۲ تیرماه تا پایان روز پنج شنبه هجدهم تیرماه تعطیل خواهد بود.

این مجموعه صرفاً پذیرای زائران به منظور ارائه خدمات به این عزیزان است وامکان بازدید از سازه و طبقات گردشگری برج میلاد برای شهروندان وجود ندارد.

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