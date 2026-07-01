خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات فعالیت اتوبوسرانی در مراسم وداع با رهبر شهید

جزئیات فعالیت اتوبوسرانی در مراسم وداع با رهبر شهید
کد خبر : 1807197
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه مسیر تردد اتوبوس‌های تهران هم‌زمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید تغییراتی کرده است، گفت: در این ایام ناوگان اتوبوسرانی به‌صورت ۲۴ ساعته و رایگان است.

به گزارش ایلنا، از روز شنبه ۱۳ تیر، مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب به مدت دو روز آغاز می‌شود و دوشنبه ۱۵ تیر نیز مراسم تشییع در محور خیابان انقلاب برگزار خواهد شد.

مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امروز اعلام کرد: ناوگان اتوبوسرانی در این ایام به‌صورت ۲۴ ساعته و رایگان است.

شهرداری تهران از هفته پیش آماده برگزاری مراسم وداع و تشییع شده و محدودیت‌های ترافیکی برای این روزها پیش بینی کرده است.

از روز جمعه ساعت ۶ صبح تا پایان مراسم، تمامی ناوگان این شرکت، شامل خطوط تندرو (BRT)، خطوط مکمل و خطوط گردشی، فعال خواهند بود و اگر تغییری از سوی پلیس انجام شود اطلاع می‌دهیم.

در روزهای برگزاری مراسم وداع، تمامی خطوط تندرو فعال خواهند بود و خط ۱۰۹ (پایانه امام علی(ع) ـ متروی شهرری) و خط ۱۰۷ (ولیعصر ـ راه‌آهن) با افزایش ناوگان تقویت می‌شوند. همچنین، در خط ۵ تندرو، خدمات در محدوده پایانه علم و صنعت تا پایانه بیهقی( از شرق به غرب) در مرحله نخست محدودیت‌های پلیس تا پل سیدخندان و در مرحله بعد، در صورت نیاز، تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی به‌صورت گردشی ارائه خواهد شد اما این خط در مسیر غرب به شرق فعالیت نخواهد داشت.

در روز تشییع، خدمات‌رسانی در خط یک تندرو (تهران‌پارس_آزادی)به‌طور کامل متوقف خواهد شد. همچنین، در صورت اعمال محدودیت‌های ترافیکی، خدمات در این خط از پارک‌وی تا میدان توحید و از پایانه جنوب تا میدان جمهوری اسلامی، در صورت امکان و با مجوز پلیس راهور، به‌صورت عادی انجام می‌شود.

در خط ۷ تندرو نیز از شمال به جنوب، سرویس‌دهی از پایانه شهید افشار تا میدان فاطمی و از جنوب به شمال، از پایانه معین تا میدان منیریه انجام خواهد شد و خط ۱۰ تندرو از دانشگاه علوم و تحقیقات تا میدان صادقیه و در مسیر جنوب به شمال، از پایانه آزادگان تا تقاطع فتح خدمات‌رسانی می‌کند و خط ۲ تندرو نیز از پایانه خاوران تا تقاطع بزرگراه سعیدی و بالعکس به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی