آمادهباش ۳۳۰ حریمبان برای صیانت از حریم شهر تهران
داود گودرزی مدیر اداره حریم شرکت شهربان و حریمبان از اجرای طرح ویژه صیانت از حریم شهر تهران همزمان با ایام سوگواری، وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت شهربان و حریمبان، گودرزی با اشاره به مسئولیت این شرکت در صیانت از عرصههای حریم پایتخت گفت: شرکت شهربان و حریمبان بهعنوان بازوی اجرایی مناطق ۱۱گانه حریم و همگام با ادارهکل حریم شهرداری تهران، مأموریت تأمین نیرو، تجهیزات و هماهنگیهای لازم برای حفاظت از حریم شهر تهران و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز را بر عهده دارد.
استقرار ۳۳۰ نیروی حریمبان در قالب ۵۰ اکیپ عملیاتی
وی با اشاره به وسعت گسترده حریم شهر تهران افزود: با توجه به وسعت بیش از ۶ هزار کیلومتر مربعی حریم تهران و محدوده ۱۳۲۷ کیلومتر مربعی تحت مدیریت شهرداری تهران در مناطق ۱، ۲، ۴، ۵، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲، چینش هدفمند نیروها و تجهیزات برای پایش مستمر حریم انجام شده است.
گودرزی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۵۰ اکیپ خودرویی و موتوری شامل ۳۳۰ نیروی حریمبان بهصورت شبانهروزی در سطح حریم مناطق مستقر هستند و مأموریت پایش، کنترل و جلوگیری از تخلفات ساختمانی را برعهده دارند.
رصد هوشمند ورودیهای حریم تهران
مدیر اداره حریم شرکت شهربان و حریمبان با اشاره به اقدامات هوشمندسازی در نظارت بر حریم شهر تهران گفت: در همین راستا ۳۰ دستگاه دوربین نظارتی و کنترل مصالح در ۱۴ نقطه از ورودیهای حریم شهر تهران در پهنههای شمالی و شرقی و در مناطق ۱، ۲، ۴، ۵، ۱۳ و ۲۲ نصب و راهاندازی شده است.
وی افزود: تصاویر این دوربینها بهصورت برخط به مرکز مانیتورینگ شرکت شهربان ارسال میشود و کارشناسان و ناظران مستقر بهطور مستمر وضعیت حریم شهر تهران را پایش میکنند.
آمادهباش کامل نیروهای حریمبان در ایام مراسم وداع و تشییع
گودرزی با اشاره به تمهیدات ویژه برای ایام مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) تصریح کرد: در این راستا مکاتبات لازم با شهرداریهای دارای حریم انجام شده و نیروهای حریمبان در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی تأکید کرد: نیروهای حریمبان با حضور میدانی مستمر در عرصههای حریم و پایش شبانهروزی اراضی، از هرگونه تخلف و ساختوساز غیرمجاز احتمالی توسط سودجویان جلوگیری خواهند کرد.
قانون، پشتوانه برخورد با متخلفان
مدیر اداره حریم شرکت شهربان و حریمبان در پایان با اشاره به پشتوانه قانونی این اقدامات گفت: بر اساس تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، شهرداری موظف است از احداث هرگونه ابنیه و تأسیسات فاقد پروانه ساختمانی در خارج از محدوده خدمات شهری جلوگیری کرده و نسبت به تخریب آن اقدام کند.