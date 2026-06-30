به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت شهربان و حریم‌بان، گودرزی با اشاره به مسئولیت این شرکت در صیانت از عرصه‌های حریم پایتخت گفت: شرکت شهربان و حریم‌بان به‌عنوان بازوی اجرایی مناطق ۱۱‌گانه حریم و همگام با اداره‌کل حریم شهرداری تهران، مأموریت تأمین نیرو، تجهیزات و هماهنگی‌های لازم برای حفاظت از حریم شهر تهران و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز را بر عهده دارد.

استقرار ۳۳۰ نیروی حریم‌بان در قالب ۵۰ اکیپ عملیاتی

وی با اشاره به وسعت گسترده حریم شهر تهران افزود: با توجه به وسعت بیش از ۶ هزار کیلومتر مربعی حریم تهران و محدوده ۱۳۲۷ کیلومتر مربعی تحت مدیریت شهرداری تهران در مناطق ۱، ۲، ۴، ۵، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲، چینش هدفمند نیروها و تجهیزات برای پایش مستمر حریم انجام شده است.

گودرزی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۵۰ اکیپ خودرویی و موتوری شامل ۳۳۰ نیروی حریم‌بان به‌صورت شبانه‌روزی در سطح حریم مناطق مستقر هستند و مأموریت پایش، کنترل و جلوگیری از تخلفات ساختمانی را برعهده دارند.

رصد هوشمند ورودی‌های حریم تهران

مدیر اداره حریم شرکت شهربان و حریم‌بان با اشاره به اقدامات هوشمندسازی در نظارت بر حریم شهر تهران گفت: در همین راستا ۳۰ دستگاه دوربین نظارتی و کنترل مصالح در ۱۴ نقطه از ورودی‌های حریم شهر تهران در پهنه‌های شمالی و شرقی و در مناطق ۱، ۲، ۴، ۵، ۱۳ و ۲۲ نصب و راه‌اندازی شده است.

وی افزود: تصاویر این دوربین‌ها به‌صورت برخط به مرکز مانیتورینگ شرکت شهربان ارسال می‌شود و کارشناسان و ناظران مستقر به‌طور مستمر وضعیت حریم شهر تهران را پایش می‌کنند.

آماده‌باش کامل نیروهای حریم‌بان در ایام مراسم وداع و تشییع

گودرزی با اشاره به تمهیدات ویژه برای ایام مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) تصریح کرد: در این راستا مکاتبات لازم با شهرداری‌های دارای حریم انجام شده و نیروهای حریم‌بان در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی تأکید کرد: نیروهای حریم‌بان با حضور میدانی مستمر در عرصه‌های حریم و پایش شبانه‌روزی اراضی، از هرگونه تخلف و ساخت‌وساز غیرمجاز احتمالی توسط سودجویان جلوگیری خواهند کرد.

قانون، پشتوانه برخورد با متخلفان

مدیر اداره حریم‌ شرکت شهربان و حریم‌بان در پایان با اشاره به پشتوانه قانونی این اقدامات گفت: بر اساس تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، شهرداری موظف است از احداث هرگونه ابنیه و تأسیسات فاقد پروانه ساختمانی در خارج از محدوده خدمات شهری جلوگیری کرده و نسبت به تخریب آن اقدام کند.

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