به گزارش ایلنا، علیرضا رشیدیان با اشاره به آسیب‌شناسی عملیات ثبت‌نام و اعزام حج سال ۱۴۰۵ و همچنین برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده از سوی وزارت حج عربستان، گفت: بر این اساس تصمیم گرفتیم پیش‌ثبت‌نام حج ۱۴۰۶ را زودتر از موعد معمول از ۲۱ تیرماه آغاز کنیم.

وی تاکید کرد که در این مرحله، اولویت با ۵۶ هزار نفر از زائرانی است که در سال ۱۴۰۵ موفق به اعزام نشدند.

رشیدیان در ادامه به یکی از شروط مهم سفر حج یعنی «استطاعت جسمی» اشاره کرد و از تغییر روند ثبت‌نام در این بخش خبر داد و گفت: در مرحله پیش‌ثبت‌نام و پیش از انجام هرگونه پرداختی، معاینات پزشکی زائرین توسط پزشکان معتمد و آموزش‌دیده در سراسر کشور انجام می‌شود و تنها در صورت تایید سلامت جسمی، مراحل بعدی ثبت‌نام طی خواهد شد.

به گزارش صدا و سیما، او تاکید کرد: تمامی اطلاعات لازم و اقداماتی که متقاضیان باید پیگیری کنند، به زودی از طریق سامانه رسمی حج و زیارت برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت از زائرین عزیز خواست، اطلاعات خود را صرفا از این مرجع رسمی دریافت کنند تا مسئولان سازمان بتوانند فرآیند ثبت‌نام و اعزام را با هماهنگی کامل و بدون مشکل دنبال کنند.

گفتنی است؛ امسال ایران پیش‌ثبت‌نام حج سال آینده را رایگان کرده است و پارسال متقاضیان حین ثبت‌نام اولیه، ۲۰۰ میلیون تومان علی‌الحساب واریز می‌کردند و هزینه نهایی ۳۸۰ میلیون تومان بود.

انتهای پیام/