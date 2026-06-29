کشف ۸۴۰ کیلو انواع مواد مخدر

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار علی‌اکبر جاویدان اظهار کرد: مرزبانان در راستای حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و مقابله بی‌امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، اقدامات هدفمند عملیاتی و پایش مستمر نوار مرزی، طی ۴۸ ساعت گذشته ۵۵۴ کیلوگرم تریاک، ۳۹ کیلوگرم حشیش و ۲۴۷ کیلوگرم سایر مواد مخدر را در عملیات‌های جداگانه کشف و ضبط کردند.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به ادامه برخورد قاطع با قاچاقچیان و عوامل ناامن‌کننده مرزها، تصریح کرد: در این عملیات‌ها ۶ قبضه سلاح جنگی و شکاری شامل پنج قبضه سلاح جنگی کلاش و کلت و یک قبضه سلاح شکاری به همراه مقادیری مهمات کشف و ضبط شد.

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