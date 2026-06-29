وی افزود: بر این اساس ۶۹ دانشگاه و دانشکده علوم‌پزشکی از استان‌های سراسر کشور جهت مشارکت پرشور اعضای خود اعلام آمادگی کرده‌اند.

مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت تصریح کرد: بر اساس اعلام دانشگاه‌ها، ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای اعزام دانشگاهیان به سه شهر تهران، مشهد و قم تاکنون مجموعا به بیش از ۱۵ هزار نفر رسیده است که قطعا این تعداد افزایش خواهد یافت.

بابائی یادآور شد: از این تعداد بیش از ۵ هزار نفر برای حضور در آیین تشییع در شهر تهران، حدود ۶ هزار نفر جهت حضور در مراسم تشییع و تدفین امام شهید در شهر مقدس مشهد و نزدیک به ۴ هزار نفر برای حضور در مراسم در شهر مقدس قم برنامه‌ریزی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: دانشگاه‌های علوم‌پزشکی مستقر در شهرهای تهران، مشهد و قم نیز با اعلام میزبانی، از ظرفیت‌های خود برای پشتیبانی از زائران و دانشگاهیان چه در بعد پذیرایی و اسکان میهمانان علوم پزشکی و چه از جهت ارائه خدمات درمانی به کلیه زائرین استفاده خواهند کرد.

مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت افزود: برنامه‌ریزی اعزام دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها نیز با مشارکت معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شده و هماهنگی‌های لازم برای حمل‌ونقل، اسکان و حضور منظم کاروان‌های دانشگاهی در مراسم در دست اجرا است.

وی در پایان تاکید کرد: همچنین پیش‌بینی می‌شود با تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات دانشگاه‌ها و نهایی شدن برنامه‌های اعزام، آمار حضور دانشگاهیان در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید افزایش یابد.