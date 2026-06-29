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نام‌نویسی ۱۵ هزار دانشجو برای شرکت در مراسم تشییع امام امت

نام‌نویسی ۱۵ هزار دانشجو برای شرکت در مراسم تشییع امام امت
کد خبر : 1806192
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مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت از نام‌نویسی ۱۵ هزار دانشجو از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش ایلنا از وبدا، سعید بابائی مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت، با اعلام این خبر گفت: بر اساس ثبت‌نام صورت گرفته برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حضور دانشگاهیان علوم پزشکی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حال انجام است.

وی افزود: بر این اساس ۶۹ دانشگاه و دانشکده علوم‌پزشکی از استان‌های سراسر کشور جهت مشارکت پرشور اعضای خود اعلام آمادگی کرده‌اند.

مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت تصریح کرد: بر اساس اعلام دانشگاه‌ها، ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای اعزام دانشگاهیان به سه شهر تهران، مشهد و قم تاکنون مجموعا به بیش از ۱۵ هزار نفر رسیده است که قطعا این تعداد افزایش خواهد یافت.

بابائی یادآور شد: از این تعداد بیش از ۵ هزار نفر برای حضور در آیین تشییع در شهر تهران، حدود ۶ هزار نفر جهت حضور در مراسم تشییع و تدفین امام شهید در شهر مقدس مشهد و نزدیک به ۴ هزار نفر برای حضور در مراسم در شهر مقدس قم برنامه‌ریزی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: دانشگاه‌های علوم‌پزشکی مستقر در شهرهای تهران، مشهد و قم نیز با اعلام میزبانی، از ظرفیت‌های خود برای پشتیبانی از زائران و دانشگاهیان چه در بعد پذیرایی و اسکان میهمانان علوم پزشکی و چه از جهت ارائه خدمات درمانی به کلیه زائرین استفاده خواهند کرد.

مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت افزود: برنامه‌ریزی اعزام دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها نیز با مشارکت معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شده و هماهنگی‌های لازم برای حمل‌ونقل، اسکان و حضور منظم کاروان‌های دانشگاهی در مراسم در دست اجرا است.

وی در پایان تاکید کرد: همچنین پیش‌بینی می‌شود با تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات دانشگاه‌ها و نهایی شدن برنامه‌های اعزام، آمار حضور دانشگاهیان در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید افزایش یابد.

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